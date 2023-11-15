Ümraniye'de bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti: 1 yaralı

Ümraniye'de pompalı tüfekle parka gelen bir kişi, çevreye rastgele ateş etti. Bir kişinin yaralandığı olayda, şüpheli kaçtı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde pompalı tüfekle rastgele ateş eden şüpheli, 1 kişiyi yaraladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Armağanevler Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde bulunan Şinasi Öktem Parkı'nda meydan geldi. Pompalı tüfekle parka gelen bir kişi, bilinmeyen nedenle çevreye rastgele ateş etti.

Bu sırada parkta bulunan 1 kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.