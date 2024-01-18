Ümraniye'de bitişik haldeki iki bina çöktü!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, metro çalışması yapılan alanda yol çöktü. Yoldaki çökmenin ardından tedbir amaçlı boşaltılan bitişik haldeki iki binada çökme meydana geldi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.

İlçeye bağlı Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.

Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "18 Ocak 2024 Günü Göztepe - Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadeleri yer aldı.