Ümraniye'de yolcudan fazla ücret isteyen taksicinin aracı trafikten menedildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yolcudan fazla ücret talep eden taksicinin aracı trafikten menedildi. Taksi şoförüne 4 bin 64 lira da idari para cezası verildi.

Güncel 27.07.2023 15:41 Giriş: 27.07.2023 15:41

Güncelleme: 27.07.2023 15:45 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA