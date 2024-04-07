Ümraniye’de iki yolcu otobüsü yandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki özel bir şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Otobüslerde maddi hasar oluşurken ölen veya yaralanan olmadı.

Güncel 07.04.2024 08:26 Giriş: 07.04.2024 08:26

Güncelleme: 07.04.2024 08:31 Kaynak: AA

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