Ümraniyelilerin 'pazar' tepkisi sürüyor: "AKP'li Belediye halkı görmezden geliyor"

Atakent, Armağanevler ve İstiklal Mahalleleri'nde yıllardır aynı yerde kurulan semt pazarları, AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin kararıyla farklı bir mahalleye taşınıyor. Pazarların ay sonu itibarıyla kapanacak olmasına tepki gösteren Ümraniye Kent Savunması, halkın talebinin görmezden gelindiğine vurgu yaparak yerel seçimlere işaret etti. Açıklamada, "Halkın talebini görmezden gelenlere diyoruz ki; Ümraniyeliler 2024 Mart ayında yerel seçimlerde bu pazarın kaldırılmasının hesabını soracaktır" denildi.

Ümraniye'de 3 farklı mahallede kurulan pazar yerlerinin birleştirilerek tek bir noktada sabit pazar haline getirilme kararına yönelik tepkiler sürüyor.

Karara karşı açıklama yapan Ümraniye Kent Savunması, pazar yerlerinin tek alanda tol-planacak olmasının "talan ve rant" odaklı olduğuna dikkat çekti.

Ümraniye Kent Savunması adına açıklamayı okuyan Bulut Can Okuducu, "Ay sonu itibarıyla kapanacak olan bu pazara baktığım zaman AKP’nin ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşı görmezden geldiğini, bir geleneğe savaş açtığını görüyorum" ifadeleriyle yerel seçimlere işaret etti.

Okuducu, "Halkın talebini görmezden gelenlere diyoruz ki Ümraniyeliler 2024 Mart ayında yerel seçimlerde bu pazarın kaldırılmasının hesabını soracaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Ben bu pazara baktığım zaman ülkemizdeki her evde yaşanan ekonomik sıkıntıları zorlukları yaşam mücadelesini görüyorum

Bu pazara ve Ümraniye’nin tüm pazarlarına baktığım zaman tezgahın başında fiyatlara bakarken evine götürmesi gereken erzağı cebindeki kısıtlı parayla nasıl yetireceğini düşünen Ümraniyelilerin geçim derdini sıkıntılarını görüyorum.

Bu pazara baktığım zaman evine götüreceği ekmeği kazanmak için ter akıtan pazarcının 50 yıldır bu caddede, Armağanevler’de, Atakent’te kurduğu tezgahı Ümraniye Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda kaldırmak zorunda olduğu görüyorum.

Ben şimdi bu pazara baktığım zaman sermayeyi market zincirlerini daha zengin etmek isteyen halkın gerçeklerinden kopan bir zihniyeti görüyorum.

"AKP EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN VATANDAŞI GÖRMEZDEN GELİYOR"

Ay sonu itibarıyla kapanacak olan bu pazara baktığım zaman AKP’nin ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşı görmezden geldiğini, bir geleneğe savaş açtığını görüyorum.

Bu pazarı kaldırıp Şile otobanının yanında sabit pazar adı altında yapılan inşaatı gördüğüm zaman ise talanı görüyorum rantı görüyorum AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin gerçek yüzünü görüyorum.

20 bin m2 inşaatın yarısının peşkeş çekildiğini lüks siteye verildiğini lüks restoran yapıldığını Ümraniyeliler ile birlikte görüyorum.

Şimdi buradan tüm Ümraniyelilere seslenmek istiyorum. Biz mahalle pazarlarımıza sahip çıkmak için bir imza kampanyası başlattık. Binlerce imza topladık ve belediyeye gittik. Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir halkın bu talebine karşı ne dedi biliyor musunuz? Yürüsünler Avrupa'da herkes yürüyor dedi...

Mesut Özdemir…

Sana buradan Bir çağrıda bulunuyorum sen Avrupa'dan gel Ümraniye semt pazarına gir halkın arasına, sana Ümraniyeliler gereken cevabı verecektir

Yüksek katlı cam binalarda kendini Avrupa’da zanneden şahıs sen gel bu pazar kapandıktan sonra çürük meyve sebze artıklarını toplayan vatandaşlara anlat Avrupa’yı...

Biz Ümraniyeliler olarak talebimizi yineliyoruz. Bu pazarın 50 yıllık bir geçmişi vardır. Bir sorun varsa tespit edilir çözülür. Sorunu ortadan kaldırmak için pazarı kaldırmayı tercih eden Ümraniye Belediyesine diyoruz ki Rant pazarı değil halk pazarı istiyoruz.

Halkın talebini görmezden gelenlere diyoruz ki; Ümraniyeliler 2024 Mart ayında yerel seçimlerde bu pazarın kaldırılmasının hesabını soracaktır."