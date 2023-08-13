Umut bırakmadılar: Akademisyenler yurtdışı yolcusu

Araştırmalar akademisyenlerin de kriz nedeniyle yurtdışına gitmek zorunda kaldığını gösterdi. 12 bin akademisyenin ülke dışına gittiği tahmin ediliyor.

HABER MERKEZİ

Şiddet vakaları, liyakatsizlik, ekonomik kriz ve gelecek kaygısı nedeniyle doktorlardan yeni mezunlara birçok yurttaşı zorunlu bir göçe itiyor. Akademisyenler de yaşadıkları ekonomik sorunlardan çıkışı, yurt dışında görmeye başladı. ANKA’nın haberine göre Akademik Dayanışma Platformu (ADAP) üyesi ve öğretim görevlisi Zeynep Ardıç, vahim durumun araştırmalara yansıdığını anlattı. Ardıç, “Akademisyenler gerçekten geçinemiyor. Yaşamsal faaliyetlerini bile karşılamakta zorlanıyorlar. 12 bin civarında akademisyenin yurt dışına gittiğini gösteren bir çalışma var. Doktorlar gibi akademisyenler de yurt dışına gidiyorlar” dedi.

YURTTA KALIYORLAR

Bazı araştırma görevlilerinin öğrenci yurtlarında kalmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Akademisyen Ardıç, “Arkadaşlarımız ev kiralayamıyor. Bu gerçekten çok acı bir durum. Özellikle büyük şehirlerde aldığımız maaşla biz bir ev bile tutmaktan aciz durumdayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki sorunların çözümünde akademinin çok önemli olduğunu vurgulayan Zeynep Ardıç şöyle devam etti:

“Ancak Türkiye'deki durum pek iç açıcı değil maalesef. Çünkü Türkiye'de 200 civarında üniversite var ama verimliliğe baktığınızda gelişmiş ülkelerle maalesef rekabet edemeyecek durumdayız. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında Türkiye'den sadece üç üniversite var. İlk bin üniversite arasında Türkiye'den sadece 15 üniversite var. Akademinin pek çok sorunu var. Liyakat, mobbing vs. ama şu son geldiğimiz noktada ekonomik sorunlar o kadar ciddi bir boyuta ulaştı ki biz artık diğer sorunları ikinci plana atmak durumunda kaldık. Akademisyenler gerçekten geçinemiyor. Yaşamsal faaliyetlerini bile karşılamakta zorlanıyorlar.”

KATILAMIYORUZ

Ardıç, akademisyenlerin artık yurtdışındaki etkinliklere bile katılamadığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Ekim ayında ben Almanya'ya davet edildim. Gidemeyeceğimi söyledim. Çünkü gerçekten karşılayamıyorum. 'Eğer ayarlayabilirseniz online yaparım' dedim. Bir kısmını da karşılamayı teklif ettiler ama 'Bütün masraflarını karşılayamayız' dediler. 'Bütün masraflarımı karşılayamazsanız gelemiyorum' dedim. Çünkü benim bir maaşım gidecek oraya ve bu gerçekten çok acı bir durum. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar bir yerden kabul aldığınızda mutlu olup gidiyorsunuz yurt dışındaki etkinliğe. Şu anda yurt dışındaki etkinlikleri geçin yurtiçindeki etkinliklere gitmekte bile zorlanıyoruz. Bu bile bizim bütçemize çok ciddi bir yük oluşturuyor. Bu da akademinin verimsizleşmesine yol açıyor. Sürekli zihnimiz geçim sıkıntısıyla meşgul. Ek gelir üretme derdindeyiz ve artık meslek onuru diye bir şey de kalmadı. Kesinlikle hiçbir meslek gurubunu aşağılamak için söylemiyorum ama üniversitedeki şoför, temizlikçi gibi görevlerde çalışan insanların bizden daha yüksek maaş aldığı bir noktadayız şu anda.” Haber Merkezi