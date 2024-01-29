Umutsuz vaka!

Beşiktaş’ın kötü gidişi durmuyor. Siyah-beyazlılar deplasmanda Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 36 puanda kalan Beşiktaş, ligde son üç maçta gol atamadı. Takım, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor.

Buse İlkin YERLİ

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı. Sivasspor'un golünü 6. dakikada Rey Manaj attı. Arnavut forvet, Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. Kırmızı beyazlı takım bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı ve Süper Lig'de 10. sıraya yükseldi. 36 puanda kalan Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş bu yenilgiyle ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu karşılaşma öncesinde Pendikspor'a 4-0 yenilen siyah beyazlılar, Adana Demirspor'la ise 0-0 berabere kalmıştı. Beşiktaş son 3 maç da gol de atamadı. Karşılaşmanın önemli anları:

6. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'nun kolunun altından ağlara gitti: 1-0. 12. dakikada defanstan atılan uzun pasta Barrow, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu kaleci Ersin Destanoğlu ayakları ile kurtardı. 18. dakikada ceza sahası içine giren Salih Uçan, Poungouras tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti. 35. dakikada sol kanat ceza sahası dışından Rashica'nın sert vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta gitti. 41. dakikada Kvet'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıda Sivasspor kapanırken Beşiktaş yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 1-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Siyah-beyazlılar, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

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KARAGÜMRÜK GOL YAĞDIRDI

Süper Lig’in 23. haftasında Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Fatih Karagümrük puanını 24’e çıkardı. Bu sezon 8. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.

64. dakikada Karagümrük, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Olawoyin ile ceza sahası çizgisi üzerinde girdiği ikili mücadelede Serdar Dursun’un yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Doman, serbest vuruş kararı verdi. Hakem Doman, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada topun başına geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı filelere göndererek Fatih Karagümrük’ün bu sezon ligde penaltıdan ilk golünü kaydetti: 2-0 75. dakikada ev sahibi takım farkı 3’e çıkardı. Pinchi’nin hatalı pası sonucunda Olawoyin’den önce araya giren ve topu kapan Levent Mercan, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar getirdikten sonra kaleyi düşündü. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta Olawoyin’e de çarpan top, kaleci Gökhan Akkan’ın sağından ağlarla buluştu: 3-0 85. dakikada Fatih Karagümrük dördüncü golü buldu. Halil İbrahim Pehlivan’ın dengesini kaybederek topu kaybetmesi üzerine meşin yuvarlağın sahibi olan Paoletti, pasını Can Keleş’e verdi. Bu oyuncu, uzak mesafeden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.