Umutsuz yurttaş iş aramaktan vazgeçiyor

Havva GÜMÜŞKAYA

İş aramaktan vazgeçenler nedeniyle işsizlik verileri gerçekdışı bir şekilde düşmüş görünüyor. Ağustos ayında sadece bin kişi istihdam olanağı buldu ancak resmi verilere göre işsiz sayısı 56 bin azaldı.

TÜİK verilerine göre ağustos itibarıyla işsiz sayısı 3 milyon 223 bin oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 9,2 olarak hesaplandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,2 olarak açıklandı.

TÜİK’in işsiz olarak tanımladığı kişi sayısı bir ayda 56 bin kişi azaldı. Ancak aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı yalnızca bin kişi arttı. 55 bin kişi ise çeşitli nedenlerle iş aramaktan vazgeçerek işgücü piyasasından koptu.

Çalışmaya hazır olup da iş aramayanlar, aslında işsiz olduğu halde son dört hafta içinde iş aramak için başvuruda bulunmayanlar, umutsuz işsizler TÜİK’in hesaplamasına göre işsiz sayılmıyor.

Bu durum TÜİK’in resmi işsizlik oranında bir miktar düşüş sağlasa da geniş tanımlı işsizlik olarak tanımlanan atıl işgücünün yüzde 22,6’dan yüzde 23’e yükselmesine neden oldu. Böylece gerçek işsiz sayısı ise 8,8 milyona ulaştı. Ağustos 2022’de 7 milyon 406 bin olan gerçek işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 433 bin kişi arttı.

İŞSİZLİK MAAŞINA 133 BİN BAŞVURU

Bu arada işsizlik ödeneğine erişim giderek zorlaşıyor. İŞKUR verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde işsizlik ödeneğine 1 milyon 101 bin 815 kişi başvurdu. Ödeneğe başvuranların sayısında bir ayda 133 bin 55 kişilik artış yaşandı.

Yılbaşından bu yana başvuranların yalnızca 491 bin 642’si işsizlik ödeneği alabildi. Geçen yıl aynı dönemde işsizlik ödeneği için başvuru yapanların yüzde 49’una bu yıl başvuranların ise yalnızca yüzde 45’ine işsizlik ödeneği verildi. Ülkenin en büyük sorunu olan işsiz gençler işsizlik ödeneği de alamıyor. Ocak-Ağustos döneminde işsizlik ödeneğine başvuranların yüzde 52’sini 15-34 yaş grubundaki işsizler oluşturdu. Bu yaş grubundan başvuruların yalnızca yüzde 37’si işsizlik ödeneği almaya hak kazandı.

DEPREM BÖLGESİNDE BAŞVURU ARTTI

Maraş merkezli depremlerin ardından bölgede işsizlik ödeneği başvurularında ciddi artış yaşandı. Antep, Adana, Maraş ve Hatay en çok işsizlik ödeneğine başvuran iller listesinde ilk 10’a girdi. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da işsizlik ödeneğine başvurular iki katından fazla arttı. Ağustos 2022’de 12 bin 586 olan ödenek başvurusu sayısı bu yıl 27 bin 217 oldu. İşsizlik ödeneğine başvurular bir yılda yüzde 116,25 arttı. Maraş’ta da geçen yıl aynı dönemde 13 bin 28 olan başvuru sayısı bu yıl yüzde 87,26 artarak 24 bin 396’ya yükseldi. Adıyaman’da artış yüzde 72,05 oldu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE EN ÇOK BAŞVURUNUN YAPILDIĞI 5 İL

İstanbul: 264.613

Ankara: 74.250

İzmir: 64.271

Bursa: 52.335

Antalya: 35.950