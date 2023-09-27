Ünal Karahasan, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu

Ünal Karahasan, parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Karahasan, Genel Başkanlık organının kaldırılarak Genel Sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önerdi.

CHP'den 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ünal Kaharasan, yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben CHP'de önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim" dedi.

"Kibir üreten, otoritaryal bir bakış üreten, zaten oryantal bir toplum olmanın kodlarından hepimize zaman zaman sirayet eden benmerkezciliği aşan, yeni bir yönelmeyi tartışmaya geldim" diyen Karahasan, "38. Kurultayımızda Genel Başkanlık organının kaldırılarak Genel Sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim" ifadelerini kullandı.

Karahasan, şunları söyledi: "Bizim partimizin genel başkanları, benim söyleyişimle bundan sonra dediğim olursa genel sekreterleri, partideki hizmetlerinden sonra, ülkeye borçlarını ödedikten sonra bir de dünyaya borçlarını ödemek üzere Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı'na gitmelidirler. Çok değerli Genel Başkanımızın partideki görevlerinden sonra Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görmeyi Türkiye için bir kazanç ve kıvanç olarak hayal ettim."