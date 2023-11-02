UNICEF: Cibaliya mülteci kampında çok sayıda çocuk öldü

UNİCEF, İsrail'in Cibaliya mülteci kampına düzenlediği saldırıya ilişkin "Saldırıların çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin henüz bir tahminimiz olmamakla birlikte, kayıplar arasında çok sayıda çocuk olduğu bildirilmektedir” dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in Cibaliya mülteci kampında düzenlediği saldırılarda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNICEF’ten yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye kampına dün ve bugün düzenlenen saldırıların ardından ortaya çıkan katliam manzaraları korkunç ve dehşet verici. Saldırıların çocuklar üzerinde yarattığı tahribata ilişkin elimizde henüz bir tahmin bulunmamakla birlikte, insanların evleri yerle bir olmuş, yüzlerce kişi yaralanmış ve hayatını kaybetmiş olup, ölenler arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu bildirilmektedir" denildi.

Açıklamada, saldırılarda, 25 gün boyunca devam eden bombardımanlarda 3 bin 500'den fazla çocuğun hayatını kaybetmesine ve 6 bin 800'den fazla çocuğun yaralanmasına yol açtığı belirtilirken "Bu, 25 gün boyunca her gün 400'den fazla çocuğun öldürülmesi ya da yaralanması anlamına gelmektedir. Bu yeni normal haline gelemez” ifadelerine yer verildi.

“ÇOCUKLAR HEDEF DEĞİLDİR”

UNICEF, çocukların halihazırda çok fazla şeye katlandığının altını çizerek, “Çocuklar halihazırda çok fazla şeye katlandılar. Çocukların öldürülmesine ve tutsak edilmesine son verilmelidir. Çocuklar hedef değildir. UNICEF, çatışmanın tüm taraflarına yaptığı acil insani ateşkes çağrısını yineleyerek, tüm çocukların korunmasını ve Uluslararası İnsani Hukuk uyarınca Gazze Şeridi'nde hayat kurtaran yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanmasını talep etmektedir” açıklaması yaptı.