UNICEF'ten Gazze uyarısı: Felaketin eşiğinde

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, dün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Temiz su ve güvenli sanitasyon eksikliği bir felakete dönüşmenin eşiğinde. Temiz suya erişim acilen sağlanmadığı takdirde, daha fazla sivil susuzluktan ya da suyla bulaşan hastalıklardan hastalanacak ya da ölecektir” dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, dün Gazze’deki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, temiz suya erişimin sağlanması gerektiğini sağlanmaması halinde daha fazla sivilin susuzluktan ya da suyla bulaşan hastalıklardan hastalanacağını ya da öleceğini ifade etti.

UNICEF İcra Direktörü Russell, 7 ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, Gazze’de her gün ortalama 420 çocuğun öldüğünü ya da yaralandığını vurgulayan Russell, “Üç haftanın ardından, çocuklara karşı işlenen yaygın ağır ihlallerle birlikte yıkıcı rakamlar hızla artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Gazze'de 3 bin 400'den fazlası çocuk olmak üzere 8 bin 300'den fazla Filistinli öldürüldü ve 6 bin 300'den fazla çocuk yaralandı. Bu da Gazze'de her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı anlamına gelmektedir ki bu sayı hepimizi derinden sarsmalıdır. Sivil altyapı da şiddetli saldırılara maruz kaldı. En az 221 okul ve 177 binden fazla konut hasar görmüş ya da yıkılmıştır. Temiz su ve güvenli sanitasyon eksikliği bir felakete dönüşmenin eşiğinde. Temiz suya erişim acilen sağlanmadığı takdirde, daha fazla sivil susuzluktan ya da suyla bulaşan hastalıklardan hastalanacak ya da ölecektir” dedi.

“İKİ TARAFTAN DA ÇOCUKLAR TRAVMA YAŞIYOR”

Russell, hem İsrailli hem de Filistinli çocukların saldırılarda travma yaşadığını ve bu travmaların ömür boyu sürebileceğini belirterek, “Bu yetmezmiş gibi, hem İsrail'deki hem de Filistin’deki çocuklar, sonuçları ömür boyu sürebilecek korkunç bir travma yaşamaktadır. Araştırmalar, şiddet ve kargaşanın çocuklarda fiziksel ve bilişsel gelişimlerini engelleyen toksik strese neden olabileceğini ve hem kısa hem de uzun vadede ruh sağlığı sorunlarına yol açabileceğini göstermiştir. İhtiyaç sahibi tüm çocuklara ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz, ancak insani yardımın ulaştırılması, özellikle Gazze'de şu anda son derece zor. Bunun nedeni hem Gazze'ye uygulanan mevcut kuşatma koşulları hem de personelimizin içinde bulunduğu son derece tehlikeli koşullardır” ifadelerini kullandı.

“DÜNYAYI DAHA İYİSİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

Russell, konuşmasının sonunda tüm dünyaya seslenerek, ‘daha iyisini yapma’ çağrısında bulundu ve tüm çocukların barışı hak ettiğini vurguladı.

Russell, “UNICEF yaklaşık 77 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu. Misyonumuza olan bağlılığımız hiçbir zaman sarsılmadı; her çocuğun haklarını savunuyoruz. Bu kâbusa yakalanan tüm çocuklar adına dünyayı daha iyisini yapmaya çağırıyoruz. İster bir müzik festivaline katılan gençler olsun, ister Gazze'de günlük yaşamlarını sürdüren çocuklar olsun, hepsi barışı hak ediyor. Çatışmaları çocuklar başlatmaz ve onları durduracak güçleri de yoktur. Onların hepimize ihtiyacı var” diye konuştu.