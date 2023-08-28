Üniversite E-Kayıt ekranı: Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır?
ÖSYM'nin adayı öğrencilere yönelik düzenlediği YKS sınavında tercih döneminin sonuçlanmasının ardından üniversite kayıt süreci başladı. Üniversite kayıt hakkı kazanan milyonlarca öğrenci üniversite e-kayıt ekranı aramasını yapıyor. 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek kayıtlar için birçok üniversite elektronik kayıt yapıyor. Peki, üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte üniversite e-kayıt ekranı...
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl üniversite öğrencisi adaylarına yönelik düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son aşama olan kayıt dönemine girildi. Geçtiğimiz dönemde YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylar 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasından kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Pek çok üniversite kayıtlarını e-kayıt ekranı üzerinden alırken öğrenciler üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır sorusunu gündeme getiriyor. Üniversite e-kayıt ekranı araması ise arama motorlarında üst sıralarda yer aldı. Peki, üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte üniversite e-kayıt ekranı...
Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır?
28 Ağustos 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan üniversite elektronik kayıtlar E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmaya hak sahibi olan adaylar için açık olacak. Pek çok üniversitenin kullandığı elektronik kayıt için hak sahibi adayların E-Devlet'te Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) başlığı altında yer alan Üniversite Kayıt Bölümüne girip işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Üniversite E-Kayıt ekranı
Üniversite E-Kayıt ekranı için adayların internet üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile E-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekmekte. E-Devlet sistemine giriş yapan adaylar sistem içinde Üniversite E-Kayıt aramasını yaparak üniversite e-kayıt ekranına ulaşabilecekler.
Üniversite E-Kayıt ekranı için tıklayınız
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.