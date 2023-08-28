Üniversite E-Kayıt ekranı: Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır?

ÖSYM'nin adayı öğrencilere yönelik düzenlediği YKS sınavında tercih döneminin sonuçlanmasının ardından üniversite kayıt süreci başladı. Üniversite kayıt hakkı kazanan milyonlarca öğrenci üniversite e-kayıt ekranı aramasını yapıyor. 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek kayıtlar için birçok üniversite elektronik kayıt yapıyor. Peki, üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte üniversite e-kayıt ekranı...

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl üniversite öğrencisi adaylarına yönelik düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son aşama olan kayıt dönemine girildi. Geçtiğimiz dönemde YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylar 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasından kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Pek çok üniversite kayıtlarını e-kayıt ekranı üzerinden alırken öğrenciler üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır sorusunu gündeme getiriyor. Üniversite e-kayıt ekranı araması ise arama motorlarında üst sıralarda yer aldı. Peki, üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte üniversite e-kayıt ekranı...

Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır?

28 Ağustos 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan üniversite elektronik kayıtlar E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmaya hak sahibi olan adaylar için açık olacak. Pek çok üniversitenin kullandığı elektronik kayıt için hak sahibi adayların E-Devlet'te Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) başlığı altında yer alan Üniversite Kayıt Bölümüne girip işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Üniversite E-Kayıt ekranı

Üniversite E-Kayıt ekranı için adayların internet üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile E-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekmekte. E-Devlet sistemine giriş yapan adaylar sistem içinde Üniversite E-Kayıt aramasını yaparak üniversite e-kayıt ekranına ulaşabilecekler.

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