Üniversite hastanesinde 7 kişinin yaralandığı saldırı: 5 kişi gözaltında
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 4 gün önce hasta ziyaretine gelen 7 kişiye yönelik 2 şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Olayda 7 kişi yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı.
Denizli’de üniversite hastanesi kantininde gerçekleşen silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 5’e yükseldi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde 4 gün önce hasta ziyareti için bulunan 7 kişilik gruba silahlı 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi yaralanmıştı.
Saldırı sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili ve ilişkili oldukları şahıslara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyon kapsamında olayın faili ve bağlantılı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Olaya ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.