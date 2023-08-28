Üniversite mezunu İŞKUR kapısında

İktidarın eğitim ve ekonomi politikası diplomalı işsizler ordusu yarattı. İşsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunu sayısı, 2023’ün ilk yarısında 6 bin 290’ı yüksek lisans ve doktora mezunlarından oluşmak üzere 187 bin 871’e çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarının, “Her ile bir üniversite” stratejisi, Türkiye’deki genç işsizler ordusunun katlanarak artmasına yol açtı. Genç işsizliğinin ulaştığı çarpıcı boyutu, TÜİK’in makyajlı verileri dahi gizleyemedi. TÜİK’in verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, haziran ayında yüzde 18,6 seviyesine ulaştı.

Türkiye'de iş bulabilen üniversite mezunlarının büyük bölümü ise eğitimini aldıkları alanlardan çok farklı alanlarda çalışmak zorunda kaldı. İŞKUR’un, “İşsizlik Ödeneğine Başvuru İstatistikleri” isimli çalışması da üniversite mezunları arasında giderek yaygınlaşan işsizliğin ulaştığı boyuta ayna tuttu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 18,6

TÜİK’in verilerine göre, haziran ayında 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mayıs ayına göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 18,6 olarak gerçekleşti. Türkiye’de 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak tahmin edildi.

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OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 826,5 BİN KİŞİ

İŞKUR’un verilerine göre, 2023’ün Ocak-Haziran döneminde toplam 826 bin 588 yurttaş işsizlik ödeneği için başvurdu. İşsizlik ödeneğine başvuranların yalnızca 362 bin 100’ü ödenek almaya hak kazandı. Başvuranların öğrenim durumlarına göre dağılımı ise dikkat çekti. Buna göre, işsizlik ödeneğine başvuranlar içinde üniversite mezunu yurttaşların sayısı 187 bin 871 oldu. İşsizlik ödeneği için İŞKUR'a başvuran üniversite öğrencilerinin öğrenim durumlarına göre dağılımı şöyle:

YÜZ BİNLERCE ÖDENEK BAŞVURUSU

İşsizlik ödeneği için başvuran üniversite mezunlarının sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de İŞKUR’un verilerine yansıdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’nin zayıf ekonomisinin daha da bozulmasına neden olan Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının ilk yarısında işsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunu sayısı 200 bine dayandı. 2019-2023 dönemini kapsayan yılların ilk yarılarında işsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunlarının sayısı şöyle: