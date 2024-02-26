Üniversite öğrencilerine ’yaratılışın gayesi’ konferansı!

Hakkari'de Kuran kursu öğreticisi tarafından KYK yurdunda düzenlenen dini program kapsamında İl Müftüsü Fakirullahoğlu, ’yaratılışın gayesi’ isimli konferans verdi. Fakirullahoğlu, öğrencilere okuyan kişilerin "sosyal medyayı faydalı işler için kullanması" gerektiği "önerisinde" bulundu.

Diyanet, sağlıksız yemekler, asansör "kazaları" gibi çok sayıda sorunla baş başa bırakılan üniversite öğrencilerini dini programlarla kıskaca aldı.

İHA'nın aktardığına göre, Hakkari'de İmam-Hatip Tahir Cindioğlu ile Kuran kursu öğreticisi Zübeyde Seven tarafından KYK yurdunda program düzenlendi.

Program ksapmında, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine ’yaratılışın gayesi’ konulu konferans verdi.

Konuşmasında öğrencilere "öneri" veren Fakirullahoğlu, “Yaratılışımızın gayesi, Yüce Allah’a ibadet etmektir. İlk emri ‘oku’ olan ve bilenler ile bilmeyenleri ayrı kategorize eden bir dinin mensuplarıyız. Okumayı bu kadar önemseyen İslam dinine gönülden bağlı fertler olarak faydalı ilim öğrenmeyi her şeyin üzerinde görmeliyiz. Zira okuyan ve okuduğuyla amel eden kişi kimseye zarar vermez" dedi.

Fakirullahoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Helal ve haram duyarlığına sahip olur. Kötü ve çirkin işlerden uzak kalır. Hayatını ’insanların mutluluğu için ne yapabilirim’ diye dizayn eder. Allah korkusunu içselleştirir. Kul hakkıyla Cenab-ı Allah’ın karşısına çıkmamak için gayret gösterir. Şeytanın şerri ve kötü arkadaşlardan uzaklaşmak ister. Sosyal medyayı faydalı işler için kullanır. Hiçbir faydası olmayan bidat ve hurafelere inanmaz. Kimseye zülüm yapmadığı gibi zulme uğramasına da izin vermez."

Fakirullahoğlu, konuşmanın sonunda öğrencilerden ilim ile iç içe olmayı "tavsiye" etti.