Üniversite öğrencisi tenis kortunun direğinde asılı halde bulundu

Sakarya Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim öğrencisi 20 yaşındaki Suriyeli asıllı Türk vatandaşı M.H., kampüste bulunan tenis kortu direğinde asılı halde bulundu. M.H., çevredekiler tarafından indirilerek olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel 12.10.2023 12:50 Giriş: 12.10.2023 12:50

Güncelleme: 12.10.2023 12:59 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Sakarya'da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Suriyeli asıllı Türk vatandaşı, kampüsün tenis kortu direğinde asılı halde bulundu. Sakarya Üniversitesi kampüsünde Mühendislik Fakültesi’nin bulunduğu blok önündeki tenis kortunda Bilgisayar ve Bilişim öğrencisi Suriyeli uyruklu Türk vatandaşı M.H., asılı halde bulundu. Dehşet veren olayı gören çevredeki öğrenciler, genci bulunduğu yerden kurtararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında genci hastaneye sevk etti. İntihar girişimi olduğu düşünülen olaya ilişkin inceleme başlatıldı.