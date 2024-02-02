Üniversite öğrencisine rektörlükten fişleme

Vedat KORKMAZ

ODTÜ’deki kayyum uygulamaları son hız devam ediyor. Bu sefer de rektörlük tarafından bir öğrenciye “eyleme katıldığı gerekçesiyle” taşıt pulu vermesi engellendi. ODTÜ Gıda Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi olan Erkin Yıldız, okula araçla girmek için bölümüne taşıt pulu başvurusu yaptı. Bölüm tarafından başvurusu onaylanan Erkin Yıldız, ofisine bilgilerini ilettiğinde “rektörlüğün ilettiği yasaklı listedesiniz, taşıt pulu için uygun görülmediniz” gibi bir cevapla karşılaştı.

Rektörlüğe itiraz dilekçesi gönderen Yıldız’a herhangi bir yanıt gelmedi. Buna istinaden avukatıyla beraber 16’ncı İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. BirGün’e konuşan Yıldız, herhangi bir disiplin cezası olmadığını belirterek şunları ekledi: “Bir eyleme katıldığım gerekçesiyle taşıt pulu almamı engelliyorlar ama dediğim gibi ne bir disiplin cezam var ne de aldığım bir uyarı. Açıkça “biz senin eyleme katıldığını tespit ettik, seni fişledik” diyorlar. Kafalarına göre haklarımızı gasp ediyorlar. Bunu yaşayan bir tek ben değilim, yasaklı listede birçok arkadaşım var.”

Pazartesi günü taşıt puluna tekrar başvuracağını söyleyen Yıldız, reddedilme durumunda tekrar mahkemeye başvuracağını belirtti.