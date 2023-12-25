Üniversitede ‘ibadethane-ayakkabı’ tartışması: Cumhurbaşkanı danışmanı hedef gösterdi, inceleme başlatıldı

Kadir Has Üniversitesi’nde bir akademisyen ile öğrencilerin 'ibadethane-ayakkabı' tartışması sosyal medyaya yansıdı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral akademisyeni hedef alırken, üniversite görüntülere dair inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kadir Has Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan bir tartışma sosyal medyaya yansıdı.

Bir öğrencinin telefon kamerasıyla çekilen görüntülerde, akademisyen üniversitenin içerisindeki ibadethanenin önüne bırakılan ayakkabılardan rahatsız olduğu söyleyerek "Kapımın önünde 18 tane ayakkabı görmek zorunda değilim. Kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim" dedi.

Akademisyen, ibadethane alanında ayakkabılar için ayrılan bir bölüm olduğunu ve oranın kullanılmasını istedi.



İçeri ayakkabısıyla giren akademisyene öğrenciler, "Burası mescit böyle giremezsiniz" şeklinde tepki gösterdi. Akademisyen de "Burası mescit değil, ibadethane. Burası sadece sizin ibadethaneniz değil, burası benim de ibadethanem. Burası mescit değil" diyerek alanın herkese açık bir yer olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN’IN BAŞDANIŞMANI AKADEMİSYENİ HEDEF ALDI



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından alıntılayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, akademisyeni hedef aldı.

Saral şu ifadeleri kullandı:

“Gençler; İslam ‘komşuluk hakkını’ da gözetir. Müslüman örnek olmak zorundadır. Önce bu hakkı gözeterek ayakkabıları ayakkabılığa koymalısınız. Makul bir sebepten kullanamıyorsanız o ayrı… Ve eğitimi yalnız teoride almış, ahlakı geçtim, etik değerlerden de yoksun hanımefendi; bu davranışınızla, İslama ve Müslümanlığa olan tahammülsüzlüğünüzü gösteriyorsunuz. 28 Şubat zihniyetinin günümüz hali bu. Mescid mi ibadethane mi diye bir şeyler zırvalamışsınız. Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır. Üniversitelerimizin bir an önce bu problemli zihniyetlerden temizlenmesi gerekir.”

Gençler; İslam ‘komşuluk hakkını’ da gözetir. Müslüman örnek olmak zorundadır. Önce bu hakkı gözeterek ayakkabıları ayakkabılığa koymalısınız. Makul bir sebepten kullanamıyorsanız o ayrı…



Ve eğitimi yalnız teoride almış, ahlakı geçtim, etik değerlerden de yoksun hanımefendi; bu… https://t.co/n6NU3L9Qi7 — Oktay SARAL (@oktay_saral) December 24, 2023

Kadir Has Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere dair inceleme başlatıldığı duyuruldu.