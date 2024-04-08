‘Üniversiteler tarikatlara teslim edilemez’

HABER MERKEZİ

Eğitim Sen Muğla şubesi, Muğla Ensar Vakfı Şube Başkanı Osman Raşit Işık’ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak atanmasına tepki gösterdi. Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada üniversitelerin tarikat ve cemaatlere teslim edilmesine izin verilmeyeceğine dikkat çekildi.

Eğitim Fakültesi’nde ve genel olarak söz konusu üniversitede 5-6 yıldır kadro bekleyen çok sayıda öğretim elemanı olduğu ifade edilen açıklamada, “Işık, Ensar Vakfı ile olan ilişkisinin ayrıcalığı ile profesörlük kadrosuna atanmıştı. Eğitim Fakültesi’nde çalışmasına rağmen, öğretmen yetiştirme alanında uzmanlığı olmayan Işık, sırf tarikat-cemaat bağlantısı nedeniyle şimdi de dekanlık görevine atandı. Bu vakfın bir üyesinin, öğretmen yetiştiren bir kurumun başına dekan olarak atanması da akıl tutulmasıdır ve kabul edilemez bir durumdur” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki akraba kayırmacı ilişkilerine dayalı diğer atama ise Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında olmuştur. Sırf rektörün bacanağı olduğu için, bir öğretim üyesine profesörlük kadrosu verilmiştir. Modernleşmenin ve aydınlanmanın öncüsü olmuş bu kurumların liyakatsiz atamalarla tarikat ve cemaatlere teslim edilmesi kabullenilemez.”