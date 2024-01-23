Üniversiteli Dina için dayanışma çağrısı yapıldı

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Dina İçin Feministler Dava Takip Grubu, cansız bedeni Filyos çayında bulunan Dina'nın yarın görülecek duruşmasına çağrı yaptı.

"24 Ocak saat 09.30'da herkesi Karabük Adliyesi'ne bekliyoruz" denilen açıklamada, "Dina katledileli neredeyse bir yıl oluyor ve ölümünün ardındaki gerçeklik hâlâ aydınlatılmadı. Delillerin toplanmasındaki ihmaller ve esaslı eksiklikler nedeniyle yetersiz bir iddianameyle sonuçlanan ve 'gizli yürütülen' soruşturma aşaması yedi ay sürdü. Önce intihar dediler, sonra 'şüpheli ölüm'e çevirdiler, neticede kamuoyunun önüne bir sanık koydular, Dursun Acar. Oysa soruşturma sürecinde yapılan ilk sorgularda ifadesi alınan birçok şüpheli vardı ve şu anda bu kişiler içerisinden yalnızca biri yargılanıyor. Diğer şüpheliler hakkında verilen takipsizlik kararının gerçeklerin açığa çıkmasını önlemeyi amaçladığını biliyoruz, bu kararı kabul etmiyoruz. Gerçekler açığa çıkana ve dosyadaki tüm karanlık noktalar aydınlatılana kadar da bu davanın peşini bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı. Karabük'teki Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulunmuştu.