Üniversitelileri bekleyen kriz

İstanbul’da en çok öğrencinin bulunduğu 8 ilçede kira fiyatları 2 ayda yüzde 21 arttı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, “Sosyal konut uygulamasını hayata geçirmek zorundayız. Kalıcı adım atılmazsa konut krizi derinleşir” uyarısında bulundu

EKONOMİ SERVİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni öğretim yılına sayılı günler kala İstanbul'da öğrencilerin en çok tercih ettiği 8 ilçedeki ortalama kira bedellerini inceledi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, "İki emlak sitesinde yer alan ilanlardan aldığımız verilere göre 8 ilçede kiralar ortalama yüzde 21 artmış durumda" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun son 2 ayda yüzde 18 seviyesinde olduğunu hatırlatan Gökçe, "kira artışlarının 2 temel sebebi olabilir" diyerek şöyle devam etti: "1 - Ev sahipleri daha yüksek gelir elde etmek için kira fiyatlarını arttırdılar. Makroekonomik koşullar nedeniyle, ev sahipleri enflasyon oranında veya enflasyonun üstünde bir gelir elde edebilmek için kira bedellerini sürekli arttırıyorlar. 2-Konut arzı talebi karşılamıyor. İstanbul'da boş konutlar, yabancılara konut satışı, ölçüsüz şekilde artan sığınmacı ve düzensiz göçmen nüfusu gibi unsurlar nedeniyle büyük bir konut talebi var. Dolayısıyla fiyatlar taleple birlikte doğrusal olarak artıyor."

Gökce, "Konut hakkı Anayasal bir haktır. Devlet vatandaşların konut talebini karşılayacak önlemleri almak zorundadır" diyerek konut krizinin önüne geçilmesi gereken önerileri sıraladı. Gökce, "Sosyal konut uygulamasını hayata geçirmek, büyük şehirlerimizde sosyal konut üreterek halka arz etmek zorundayız. Boş konutların da yeniden kullanılması için bir dizi öneri daha önce yapmıştık. Kademeli emlak vergisi uygulamasıyla boş konutlardan gerçek bedel üzerinden vergi alınarak bu boş konutların talebe arz edilmesini teşvik etmek gerekiyor. Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satışı uygulamasının durdurulması da önemli. Bu uygulama vatandaşlarımızın konut erişimini kısıtlayan, konut piyasasını da dengesizleştiren bir noktaya erişmiş durumda. Kamunun görevi öncelikli olarak vatandaşların haklarını korumaktır."

Gökce, "Eğer yapısal ve kalıcı adımlar atılmazsa konut krizi daha da derinleşecek. Tüm karar vericilerin bu nedenle gereken adımları atmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

MECLİS TOPLANSIN

Öte yandan kira krizinin her geçen gün arttığına dikkat çeken CHP’li Ömer Fethi Gürer, sorunun çözüm adresinin Meclis olduğunu belirtti. Gürer, şunları söyledi: "TBMM Başkanlığına konuyla ilgili Genel Görüşme Talebinde bulunduk. Çünkü sorun giderek büyüyor ve derinleşiyor. Ev sahibi de kiracı da haklı ancak önemli ölçüde mağdur olan kesim kiracı kesimidir. Geçici ve yüzeysel çözümler yerine, kalıcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gereklidir. Aksi halde, kiracılar ile ev sahipleri arasındaki gerilim sadece artacak ve sorunlar daha da derinleşecektir" dedi.