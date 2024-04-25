Üniversiteye ‘bahar’ gelmiyor

Üniversite öğrencilerinin bahar şenliklerine yönelik yasaklar son bulmuyor. Bu yıl da çeşitli kısıtlamalarla karşılaşan öğrenci ve akademisyenler ‘Mücadelemiz sürecek’ mesajıyla şenliklerini yapmakta kararlı.

Kayhan AYHAN

Ülkede son dönemde artan festival yasaklarından nasibini üniversitelerin bahar şenlikleri de aldı. Geçtiğimiz yıl birçok okulda bahar şenliklerine yönelik engelleme ve yasaklamalar oldu. Şenliklerinin iptal edilmesine karşı ses yükselten öğrenciler bu yıl da benzer uygulamalarla karşılaştı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü attığı bir mail ile Bahar Şenliğinin iki güne indirileceğini ve Devrim Sahnesi’nin şenlik programında yer almayacağını duyurdu. Mail öncesi yıllardır şenliğin planlanması için inisiyatif alan öğrenci topluluklarına danışılmadığı da aktarıldı. Kararı kabul etmeyen öğrenciler kalabalık bir grupla rektörlüğe yürüdü. Rektörlüğün geri adım atmaması sebebiyle, öğrenciler bugün de eylemdeydi.

KAZANANA KADAR MÜCADELE

ODTÜ Sol Genç Üyesi Deniz Soydan, "Önceki eylemden bu yana daha 1 hafta olmamışken yine rektörlüğün kapısındayız. Islıklarımızla, sloganlarımızla, trafikte yolumuzu açan yurttaşların alkış ve kornalarıyla tekrar buradayız. Bu kalabalık, şenlik yasağını aşmadan durmayacak. Aylar önce sıra arkadaşlarımızı kaybettikten sonra ihmallere ve KYK cinayetlerine karşı yürüdük. Filistin’deki katliama dur demek için emperyalizme ve siyonizme karşı yürüdük. Şimdi çok daha fazlasıyız, kararlıyız da. İnsanca yaşamak istiyoruz. Şenliğimizi de istiyoruz. Devrim sahnesini ve şenliği kazanana kadar yürüyeceğiz. Ondan sonra da durmayacağız. Mücadelemiz sürecek" dedi.

İNEK BAYRAMI’NA YASAK

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, SBF’nin geleneksel İnek Bayramı kutlamalarına dair kortej oluşturulmaması, konserin yasaklanması, inek duası okunmaması, bayramın haftasonuna alınması ve dışarıdan katılımın yasaklanması kararını aldığını duyurdu.

SBF öğrencilerinin yıllık çıkardığı mizah dergisi olan Kazgan sosyal medya hesabından açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Kazgan; "İnek Bayramı dekanlık tarafından düzenlenebilecek veya tüllabın kararından bağımsız olarak sadece ferman temsilcileri ve Festival Komitesi’nin inisiyatifine bırakılacak bir bayram değildir. İnek Bayramı yalnızca 18 temsilcinin geleneği değil tüm tüllabındır" dedi.

Ankara Üniversitesi’ndeki İnek Bayramı için de yasaklamalar getirildi.

Şenlik yasakları ile ilgili konuşan Ankara Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Mutlu Arslan ise "Üniversite eğitimi ve yaşamı basit bir bilgi edinme sürecinden ibaret değildir. Üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı yükseköğretim öğrencilerinin kendi kabuklarını kırdıkları, farklı kültürlerle tanıştıkları, düşünce dünyalarının sınırlarını aştıkları birer sosyalleşme deneyimidir. Bahar şenlikleri de bu sürecin önemli parçalarından birisidir. Bahar şenliklerinde dahil olunan etkinlikler, kurulan arkadaşlıklar, dinlenen konserler üniversite mezunlarının en önemli hatıraları olarak hayatları boyunca hatırlanır" dedi.

"AKP iktidarı 2000’li yılların sonlarından itibaren bu şenlikleri yasaklamak, bu geleneği ortadan kaldırmak için sistematik bir çaba içine girdi" diyen Arslan şu ifadeleri kullandı: "Her yıl farklı bahanelerle bahar şenlikleri hatta mezuniyet törenleri yasaklanıyor. Üniversiteleri her türden gerici odağın ve tarikatların etkinlik alanı haline çeviren iktidar, öğrencilerin bir arada gönüllerince eğlenmesini tehdit olarak görüyor. Pek çok üniversitede artık bahar şenliği yapılamaz hale geldi. Bütün bu yasaklara rağmen özellikle ODTÜ, Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi köklü okullarda öğrenciler büyük bir inatla yıllardır kendi geleneklerini sürdürmenin mücadelesini veriyor. Bu mücadele "şenlik" mücadelesinin çok ötesinde, özgür ve demokratik üniversite mücadelesidir aslında. Üniversite gençlerinin, AKP’nin dayattığı yaşam tarzına teslim olmadığının da göstergesidir. Valiliklerin ve rektörlüklerin bahar şenliklerini yasaklamaya ve kısıtlamaya yönelik girişimlerinin kınıyorum. Ülkenin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerini şenliklerine, geleneklerine ve kampüslerine sahip çıkmaya, özgürce ve neşe içinde eğlenmeye çağırıyorum."