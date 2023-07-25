Üniversiteye yüzde 200 zam

YÖK’ün enflasyon oranında zam uyarısına rağmen vakıf üniversiteleri yüzde 100’ü aşan zamlar yapıyor. Öğrencilerin tepki gösterdiği artışlara son örnek Mersin Toros Üniversitesi'nden geldi.

Kayhan AYHAN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vakıf yükseköğretim kurumlarını eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyarmasına rağmen fahiş zamlar sürüyor. Üniversiteler tarafından yapılan fahiş zamlar öğrencilerin eğitim hakkını da engelliyor.

İlk olarak Bahçeşehir Üniversitesi ücretlerine yüzde 150’ye varan zam yapmıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi 17 Nisan’da öğrenim ücretlerine yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldığını açıklamıştı. İstanbul Zeytinburnu’nda kampüsü bulunan Biruni Üniversitesi de fahiş zam yapan vakıf üniversiteleri arasında yer aldı. Yüzde 130’a varan zamları protesto eden öğrenciler, “Burada apaçık eğitim hakkının ihlali var” tepkisini göstermişti.

Son olarak Mersin Toros Üniversitesi eğitim ücretlerine yüzde 200’ü bulan zam yaptı. BirGün’e ulaşan öğrenciler 46 bin TL olan ücretlerinin 181 bin TL’ye yükseltildiğini söyledi. Seslerinin duyulmasını ve zamların geri çekilmesini isteyen öğrenciler, “Müşteri değil öğrenciyiz” tepkisini dile getirdi.