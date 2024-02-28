Ünlü aktörün evinden cephanelik çıktı

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon’un evinde 72 silah ve ve 3 binden fazla mermi ele geçirildi. Delon’un evinde bir atış poligonu bulunduğu ancak silah ruhsatının olmadığı öğrenildi.

Fransa'da polis, ünlü aktör Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi buldu.

Fransız sinema tarihinin yıldızlarından olan 88 yaşındaki oyuncunun Douchy-Montcorbon'daki evinde bir de atış poligonu bulundu.

BBC'nin aktardığı habere göre savcılar, Delon'un silah ruhsatının olmadığını söyledi. Salı günü yapılan arama, mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin Delon'un evinde bir silah fark etmesi ve hakimi uyarması üzerine gerçekleşti.

Delon’un sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda kötü durumdaydı. Ailesindeki anlaşmazlıklar ve üç çocuğu arasında mahkemeye yansıyan kavga da Fransa'da son dönemde manşetlerde yer alıyordu.

Alain Delon'un üç çocuğu birbirlerine karşı, bir dizi hakaret, suçlama ve gizli kaydın basına yansıdığı bir yasal mücadele içerisinde. Son yasal süreç, Alain Delon'un tıbbi tedavisiyle ilgiliydi ve geçen ay mahkeme onaylı bir doktor onu muayene etti ancak vardığı sonuçlara çocukları karşı çıktı.

Delon kamuoyu önünde aktör olarak son kez 2019 Cannes Film Festivali'nde çıkmış ve burada 2019 Cannes Film Festivali'nde 'Fahri Altın Palmiye'ye layık görülmüştü.

Ünlü aktör Eylül 2019'da arkadaşı ve film yıldızı Jean-Paul Belmondo'nun Paris'teki cenazesine katılmıştı.