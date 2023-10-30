Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Jeyan Tözüm hayatını kaybetti

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi. Tözüm’ün cenazesi 30 Ekim Pazartesi (bugün) Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, 94 yaşında hayatını kaybetti.



Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendirmişti.

İstanbul'da kaldığı huzurevinde hayatını kaybeden Tözüm’ün cenazesi 30 Ekim Pazartesi (bugün) Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.



Tözüm'ün ölümüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na baş sağlığı dileriz.



Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."



