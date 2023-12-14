Ünlü giyim şirketi, halka arz başvurusunda bulundu

Koton Mağazacılık (KOTON), halka arz olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı. Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 385.000.000 lira nominal değerli payların ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor.

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Fotoğraf: AA

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (KOTON) halka arz oluyor. Dev tekstil şirketi halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru gerçekleştirdi. halkaarz.net’in aktardığına göre; Koton Mağazacılık'ın halka arz detayları ise şirketin SPK'ye yaptığı başvuru ile birlikte taslak izahnamede yayımlandı. Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 385.000.000 lira nominal değerli payların ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor. Yayımlanan taslak izahnameye göre KOTON'un halka arz bilgileri şu şekilde: "Toplamda 385.000.000 TL nominal değerli paylarını bireysel yatırımcılara eşit dağıtacak olan KOTON'un halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacak. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini yürüteceği bu süreçte şirketin yüzde 45'i Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da yatırımcılara açılacak." Halka arzda manipülasyon