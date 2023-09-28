Ünlü oyuncunun kafesinde silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Cihangir semtinde bulunan oyuncu Ufuk Bayraktar'a ait kafede bir kişinin silahlı saldırıya uğraması sonucu üç kişi yaralandı.

Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta bulunan ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı düzenlendin.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti. Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.