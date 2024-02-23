Ünlü talk show sunucusu Wendy Williams'a demans tanısı konuldu

ABD'li gündüz talk show sunucu Wendy Williams Hunter'a demans ve afazi hastalığı teşhisi konulduğu açıklandı.

ABD'de uzun süredir gündüz kuşağında talk show sunan Wendy Williams'a afazi ve demans teşhisi konulduğu açıklandı.

Ünlü sunucunun ekibi, haberi "sağlığıyla ilgili yanlış ve incitici söylentileri düzeltmek için" paylaştığını söyledi.

59 yaşındaki Williams, on yılı aşkın bir süre boyunca popüler Wendy Williams Show'a ev sahipliği yaptı ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2022 yılında program sona erdi.

T24'ün aktardığına göre; menajeri tarafından yapılan açıklamada, "Wendy'nin hayranlarının da bildiği gibi, geçmişte Graves Hastalığı ve Lenfödem ile ilgili tıbbi mücadelelerinin yanı sıra sağlığıyla ilgili diğer önemli zorluklar konusunda da kamuoyuna açık olmuştuk. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Wendy'nin bilgiyi işleme yeteneği hakkında sorular soruldu ve birçok kişi, özellikle de kelimeleri kaybetmeye, zaman zaman düzensiz davranmaya ve finansal işlemleri anlamakta zorluk çekmeye başladığında, Wendy'nin durumu hakkında spekülasyonlar yaratmaya başladı" dedi.

Williams'ın ekibi, Williams'ın teşhisinin geçen yıl "bir dizi tıbbi test" ile doğrulandığını da sözlerine ekledi.

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