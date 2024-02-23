Ünlü talk show sunucusu Wendy Williams'a demans tanısı konuldu
ABD'li gündüz talk show sunucu Wendy Williams Hunter'a demans ve afazi hastalığı teşhisi konulduğu açıklandı.
ABD'de uzun süredir gündüz kuşağında talk show sunan Wendy Williams'a afazi ve demans teşhisi konulduğu açıklandı.
Ünlü sunucunun ekibi, haberi "sağlığıyla ilgili yanlış ve incitici söylentileri düzeltmek için" paylaştığını söyledi.
59 yaşındaki Williams, on yılı aşkın bir süre boyunca popüler Wendy Williams Show'a ev sahipliği yaptı ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2022 yılında program sona erdi.
T24'ün aktardığına göre; menajeri tarafından yapılan açıklamada, "Wendy'nin hayranlarının da bildiği gibi, geçmişte Graves Hastalığı ve Lenfödem ile ilgili tıbbi mücadelelerinin yanı sıra sağlığıyla ilgili diğer önemli zorluklar konusunda da kamuoyuna açık olmuştuk. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Wendy'nin bilgiyi işleme yeteneği hakkında sorular soruldu ve birçok kişi, özellikle de kelimeleri kaybetmeye, zaman zaman düzensiz davranmaya ve finansal işlemleri anlamakta zorluk çekmeye başladığında, Wendy'nin durumu hakkında spekülasyonlar yaratmaya başladı" dedi.
Williams'ın ekibi, Williams'ın teşhisinin geçen yıl "bir dizi tıbbi test" ile doğrulandığını da sözlerine ekledi.
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AFAZİ HASTALIĞI NEDİR?
Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmasını engelleyen bir hastalık olarak biliniyor.
Afazi, iletişim yeteneğini etkileyen bir sinir sistemi sendromu olarak bilinirken, hastalar genellikle düşüncelerini ifade etmekte zorlanır ve hatta konuşma veya yazma yeteneklerini kaybederler.
FTD, beynin sol tarafındaki hasarın neden olduğu, dil ve iletişim becerilerini etkileyen, tedavisi olmayan bir beyin hastalığıdır. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), zamanla kötüleşen semptomlarının yönetilebileceğini ancak ilerlemelerini yavaşlatabilecek veya önleyebilecek bir tedavi olmadığını açıkladı. Nadir görülen bu hastalık, diğer demans türlerine kıyasla daha genç yaşlarda ortaya çıkma eğilimindedir ve çoğu 45 ila 64 yaşları arasında teşhis edilmekte.