Ünlü yönetmen açıkladı: Jack Nicholson emekli oldu mu?

Dünyaca ünlü aktör Jack Nicholson'ın son filminin yönetmeni James L. Brooks, Nicholson'ın emekli olduğunu düşünmediğini söyledi.

Jack Nicholson'ın 1983'te 'en iyi yardımcı erkek oyuncu' oscar ödülünü kazandığı filmin ve ünlü oyuncunun sinemadaki son filmi 'How do you know?'un yönetmeni James L. Brooks, emekli olduğu iddia edilen Nicholson hakkında konuştu.

NTV'nin aktardığına göre, The Wrap'e konuşan Brooks, "Nicholson'ın emekli olduğunu sanmıyorum" dedi. 83 yaşındaki yönetmen, "Bir keresinde bir arkadaşımla o zamanın en iyi aktörünün kim olduğu konusunda alkolün de etkisiyle şiddetli bir tartışmaya girdiğimizi hatırlıyorum. Dustin Hoffman'ın zirvede olduğu dönemdi. Ben Jack Nicholson diyordum. O da Dustin Hoffman diyordu. Ben Nicholson'ı seçtim çünkü Jack'in Garip Bir Çift'te (The Odd Couple) iki karakteri de oynayabileceğini söyledim" ifadelerini kullandı.

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı iddia edilmişti. 86 yaşındaki Nicholson, Akademi Ödülleri'nde üç Oscar ve 12 adaylıkla mesleğin en çok ödül alan oyuncuları arasında yer alıyor.

ABD'li aktör, son olarak 2010'da bir filmde rol almıştı.