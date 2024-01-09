Ünlü yönetmen Shinya Kawatsura Türkiye’ye geliyor

Yönetmen Shinya Kawatsura, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı için Türkiye'ye gelecek. Ünlü yönetmen, Atlas 1948 Sineması’nın katkılarıyla bir söyleşi gerçekleştirecek.

Japonya Başkonsolosluğu ve Japonya Tanıtma Vakfı, Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümü tesisinin 100. yılına özel bir etkinlik haftası düzenliyor. Japonya-Türkiye arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki dostluğun gelecek 100 yıllara uzanmasını hedefleyen yıldönümü haftasının açılışı 12 Ocak tarihinde yapılacak.

Açılış etkinliği, Atlas 1948 Sineması’nın katkılarıyla yönetmen Shinya Kawatsura’nın katılımıyla gerçekleşecek.

'MAYOIGA BURNU' FİLMİ GÖSTERİLECEK

Japonya toplumunun portresini farklı bir perspektifle yansıtan yönetmen Shinya Kawatsura, Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen bir söyleşi ile izleyicilerle buluşacak. ‘Non Non Biyori’ ve ‘Sagrada Reset’ gibi anime dizilerinin yönetmenlik koltuğunda oturan Shinya Kawatsura’nın "Mayoiga Burnu" filmi de özel bir gösterimle sunulacak.