UNRWA, 7 Ekim saldırılarında adı geçen 12 çalışanın işine son verdi

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim soruşturması kapsamında adı geçen 12 UNRWA çalışanının işine son verildiğini ve soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddia edilen 12 personelinin işine son verildiğini duyurdu.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de insani yardım faaliyeti gösteren BM kurumu UNRWA’nın bazı personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları konusunda ‘soruşturma’ talimatı vermiş, ABD Dışişleri Bakanlığı kuruma maddi desteği durdurma kararı almıştı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini konuyla ilgili olarak,“UNRWA, Gazze'deki 12 çalışanına yönelik iddialar karşısında şok olmuştur. Nefret ve şiddete yönelik her türlü kışkırtmaya karşı sıfır tolerans politikamız uyarınca ve kendilerine yöneltilen iddiaların ciddiyeti göz önünde bulundurularak, ilgili çalışanların işine son verilmesi ve gecikmeksizin soruşturma açılması kararını almış bulunuyorum. Soruşturma İç Gözetim Hizmetleri Ofisi tarafından yürütülmektedir” dedi.



“YARDIMLARIN KESİNTİYE UĞRAMASI 2 MİLYON İNSANI ETKİLEYECEKTİR”



Lazzarini, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre ve Finlandiya'nın kuruma maddi desteğini askıya almasının 2 milyon Gazzeli vatandaşı etkileyeceğini belirterek, “UNRWA'nın Gazze ve bölgedeki hayati önem taşıyan insani yardım faaliyetlerini aynı anda sürdürebilmemiz elzemdir. Katkıların askıya alınması ne yazık ki birkaç hafta içinde tüm faaliyetlerimizin kesintiye uğramasıyla sonuçlanacaktır. Gazze'deki 2 milyon insana ve bölgedeki Filistinli mültecilere yönelik insani yardım faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için ortaklarımızın desteğine güveniyoruz” ifadelerini kullandı.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ise bağışçılara fonlarını askıya almama çağrısında bulunarak bu durumun Gazze halkına zarar vereceğini belirtti.