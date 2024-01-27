UNRWA personeline 7 Ekim soruşturması: ABD ve İtalya para akışını durdurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından insani yardım faaliyeti yürüten BM kurumu UNRWA'da bazı çalışanların 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddia edildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iddialar hakkında soruşturma talimatı verildiğini belirtirken ABD ve İtalya kuruma para akışını durdurdu, Hamas ise iddiaları reddetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA’nın bazı personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları konusunda ‘soruşturma’ talimatı verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından dün açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres’in bu iddialar konusunda Lazzarini’den bilgi aldığı vurgulanarak “Genel Sekreter bu haber karşısında dehşete düştü ve Bay Lazzarini'den bu konuyu hızla araştırmasını ve 7 Ekim'de meydana gelen olaylara veya başka herhangi bir suç faaliyetine katıldığı veya yataklık ettiği ortaya çıkan tüm UNRWA çalışanlarının derhal işine son verilmesini sağlamasını ve potansiyel cezai kovuşturmaya sevk edilmesini istedi” denildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’nin bağımsız bir uzman incelemesi başlatacağı belirtildi.

"12 PERSONEL KARIŞTI"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, UNRWA’nın 12 personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına dair iddialar olduğunu ifade ederek “Biz bu iddiaları ve Birleşmiş Milletler'in bu iddiaları ele almak için attığı adımları incelerken, Dışişleri Bakanlığı UNRWA'ya sağlanan ek finansmanı geçici olarak duraklattı” denildi.

İTALYA PARA AKIŞINI DURDURDU

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bugün iddialar üzerine UNRWA’ya olan nakit akışını durdurduğunu açıklayarak “Müttefik ülkeler yakın zamanda aynı kararı aldılar. İsrail'in güvenliğini koruyarak Filistin halkına insani yardım sağlamaya kararlıyız” dedi.

HAMAS İDDİALARI REDDETTİ

Hamas ise bugün yaptığı açıklamada hastanelerin operasyonlarda kullanıldığına ve UNRWA ile ilişkileri olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu ifade edip BM kurumlarının Gazze halkına yardım sağlamada büyük rolü olduğunu vurguladı.