UNRWA'ya desteğini askıya aldığını açıklayan ülkeler hangileri?

İsrail'in, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa desteğini çeken ülkelerin sayısı artıyor. Almanya, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Japonya ve ABD gibi ülkeler UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Norveç ve İrlanda ise desteğe devam edeceklerini bildirdi.

İsrailli yetkililerin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa finansal destekler askıya alınıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kuruluşa yaptıkları finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.

Gazze'deki sivillerin yaşamlarını sürdürebilmesi için UNRWA'nın yardımlarına ihtiyaç duyduğunu kaydeden Guterres, bu iddiaların ardından UNRWA'ya sağladığı fonları geçici süreyle durdurma kararı alan bazı ülkelere bu karardan geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Şu ana kadar çok sayıda ülke, UNRWA'ya desteğini askıya aldığını açıkladı. Ülkeler şöyle:

FİNLANDİYA

Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarının "son derece endişe verici" olduğunu kaydetti.

"Finlandiya UNRWA'ya yaptığı yardımı geçici olarak durduracak ve bağımsız soruşturmanın sonucunu takip edecektir" ifadelerini kullanan Tavio, Hamas'a fayda sağlayan yardımlarda bulunmadıklarını ifade etti.

AVUSTRALYA

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı yönündeki iddialardan "derin endişe" duyduğunu ifade etti.

Wong, iddialar nedeniyle UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin geçici olarak durdurulduğunu belirterek, "Avustralya, soruşturma konusunda UNRWA ile yakın temas halinde olacak ve uluslararası ortaklarla istişarelerde bulunacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD

ABD de UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "UNRWA'ya yönelik finansman desteği, endişe verici iddiaları incelediğimiz süre boyunca geçici olarak durduruyoruz" ifadesi kullanılırken iddiaların "şok edici" olduğu kaydedildi.

AVUSTURYA

Avusturya, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladığı finansal desteği askıya aldı.

Başbakan Karl Nehammer, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından ülkesinin BM kuruluşuna verdiği desteği durdurduğunu bildirdi.

Nehammer, iddiaların kapsamlı, hızlı ve eksiksiz şekilde araştırılması talebinde bulundu.

JAPONYA

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği" iddiaları üzerine BM kuruluşuna yardımların askıya alındığı belirtildi.

FRANSA

Fransa'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladığı finansal desteği askıya aldığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından BM kuruluşuna yardımların askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, 2024'ün ilk çeyreğinde UNRWA'ya yeni finansal destek sağlama planının olmadığı ifade edildi.

ALMANYA YENİ FONLARI ONAYLAMAYACAK

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UNRWA'nın rolünün Filistin halkına temel hizmetlerin sağlanması bakımından hayati önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, bundan dolayı UNRWA’nın çalışanları hakkındaki iddialar karşısında hemen harekete geçmesinin ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarin'in derhal önlemler almasının doğru olduğu aktarıldı.

"Almanya, soruşturma bitene kadar diğer donör ülkelerle koordinasyon içinde Gazze'deki UNRWA için geçici olarak yeni fonlar onaylamayacak. Zaten şu an için yeni taahhütlerde bulunmuyor" ifadesi kullanılan açıklamada, insani yardımlara devam edileceği, birkaç gün önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ve BM Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) yapılan desteğin 7 milyon avro arttırıldığı bilgisi paylaşıldı.

DSÖ'DEN ÇAĞRI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa finansal desteklerini askıya almalarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Bağışçılara bu kritik zamanda UNRWA'ya sağladıkları fonları askıya almamaları yönünde çağrıda bulunan Ghebreyesus, "Finansal desteğin kesilmesinin yalnızca desteğe çaresizce ihtiyaç duyan Gazze halkına zararı olacak" ifadesini kullandı.​