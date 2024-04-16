Ünsal Ünlü: “Gururla söylüyorum, ben bir BirGün abonesiyim”

Gazeteci Ünsal Ünlü, 15 Nisan’da yaptığı yayında takipçilerine BirGün gazetesine abone olmaları yönünde çağrıda bulundu. Ünlü, “Gururla söylüyorum, ben bir BirGün abonesiyim” dedi.

Gazeteci Ünsal Ünlü, YouTube’da yaptığı “gazetelerin yazdıkları- yazamadıkları” yayınında takipçilerine çağrı yaptı.

Programın 15 Nisan’da yayınlanan bölümünde BirGün’ün 20. yaşını kutlayan Ünlü, “Gururla söylüyorum, ben bir BirGün abonesiyim” ifadesini kullandı.

“BirGün’ün yaşayabilmesi Türkiye’deki bağımsız medyanın yaşayabilmesinin bir örneği aynı zamanda” diyen Ünsal Ünlü, “Türkiye’deki çeteleşme, mafyalaşma gerçeğine burada ulaştınız. Türkiye’de tarikat gerçeğini burada gördünüz” dedi.

Ünlü, takipçilerine yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“Bırakın çoraklaşmayı, çamurlaştığı, medyanın b.ka battığı bir dönemde 20 senelik bir çaba ayakta alkışlanacak bir çaba. Gururla söylüyorum, ben bir BirGün abonesiyim. Aboneliğin gerekçesi sadece iyi habere ulaşmak değil, gazetenin yaşaması. Pek çok gerçek haberi bu gazetede okudunuz çünkü. Timur Soykan’ın haberleriyle Türkiye’deki çeteleşme, mafyalaşma gerçeğine burada ulaştınız. Türkiye’de tarikat gerçeğini burada gördünüz. O yüzden hepinizden özel olarak rica ediyorum. BirGün’e abone olun. Yaşayabilmesi için ihtiyacı var. Ve BirGün’ün yaşayabilmesi Türkiye’deki bağımsız medyanın yaşayabilmesinin bir örneği aynı zamanda. 20 yıl hiç kolay geçmedi. Başladığı dönemde de patronsuz gazeteciliği savunuyordu. Bu dönemde de bunu sürdürebilmesi için desteğinize ihtiyacı var.”

Ünsal Ünlü'nün 15 Nisan yayınının tamamını izlemek için tıklayınız.