Unutmadık iki gözüm

Kültür Sanat Servisi

Bugün albümleriyle, şarkılarıyla Türkiye’de bir döneme damga vurmuş özgün müziğin en büyük ustalarından Ahmet Kaya’nın 23’üncü ölüm yıldönümü.

Altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile müziğe tutunan Kaya, yaşamı boyunca bir daha hiç bu tutkusundan vazgeçmedi. Kaya kendine has sesi, müzik tarzı ve şarkı sözlerindeki derinlikle özgün bir dinleyici kitlesine ulaşan Ahmet Kaya, bir anda 1980 sonrası siyasetten arındırılmış Türkiye’nin biraz protest, biraz siyasi ve çoğunlukla isyankâr sesi oldu. Kaya, yaşamı boyunca 22 albüme imza attı.

11 Şubat 1999’da Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde en iyi sanatçı ödülünü alırken ‘Karwan’ isimli bir Kürtçe şarkı yapacağını duyurmuştu. Konuşması sonrasında saldırıya uğrayan Kaya, eşi Gülten Kaya ile birlikte zorlukla salonu terk edebilmişti. Olay sonrası Fransa’ya yerleşen Kaya, ‘Hoşçakal Gözüm’ isimli albümünün kayıtlarını yaparken, 16 Kasım 2000’de Paris’te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kaya, yaşamını yitirdikten sonra yüzlerce ödüle layık görüldü. Usta müzisyen hâlâ milyonlarca dinleyici kitlesine sahip sanatçılar arasında gösteriliyor.