UPS Kargo Cumartesi açık mı? UPS Kargo hafta sonu çalışıyor mu? UPS Kargo çalışma saatleri

UPS Kargo ile kargo gönderimi ya da alımı yapan yurttaşlar UPS Kargo Cumartesi açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Kargo işlemlerini hafta sonu yapacak olan yurttaşlar ise UPS Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yaparak UPS Kargo çalışma saatlerini araştırıyorlar. Peki, UPS kargo Cumartesi açık mı? UPS Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte UPS Kargo çalışma saatleri!

UPS Kargo Cumartesi açık mı sorusunu araştırıyor. UPS Kargo üzerinden hafta sonu kargo işlemi yapmak isteyen yurttaşlar UPS Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yapıyor. Peki, hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 arasında gönderi alımı ve dağıtımı yapan UPS kargo Cumartesi açık mı? UPS Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte UPS Kargo çalışma saatleri!

UPS kargo Cumartesi açık mı?

Hafta içi 09.00 ile 18.00 arasında açık olan UPS Kargo şubeleri Cumartesi günü de çalışmaktadır. UPS Kargo şubeleri Cumartesi günleri saat 09.00 ile 15.00 arasında hizmet vermektedir.

UPS Kargo hafta sonu çalışıyor mu?

UPS Kargo hafta sonu Pazar günleri hariç çalışmaktadır. Hafta sonu sadece Cumartesi günleri açık olan şubeler saat 09.00 ile 15.00 arasında hizmet vermektedir.

UPS Kargo çalışma saatleri

UPS Kargo şubeleri hafta içi 09.00 ile 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Pazar günü kapalı olan şubeler Cumartesi günü 08.30 ile 15.00 arasında hizmet vermektedir.