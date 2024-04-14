Ürdün: Bölgesel bir savaşın alanı olmayacağız

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, İran'ın İsrail'e saldırıları akabinde ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin bölgesel bir savaşın alanı olmayacağını belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin bölgesel bir savaşın alanı olmayacağını belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, İran'ın İsrail'e saldırıları akabinde ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, gerginliğin azaltılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması için sarf edilen çabalar masaya yatırıldı. Liderler, bölgedeki gelişmeler karşısında koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

İsrail'in bölgede çatışmanın eksenini genişletecek herhangi bir tırmanışına karşı uyarıda bulunan Kral Abdullah, ülkesinin bölgesel bir savaşın alanı olmayacağını bildirdi.

Kral Abdullah, tırmanışın durmasının ve bölgenin bunun olumsuz etkilerinden korunmasının yolunun Gazze'ye saldırıların sona ermesinden geçtiğini ifade etti.

Gazze'de sivillerin korunması çağrısında bulunan Abdullah, Gazze'ye insani yardımların yeterli düzeyde ve sürekli girişinin sağlanması gerektiğini belirtti.