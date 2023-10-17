Ürdün'de dörtlü zirve: ABD, Mısır, Filistin ve Ürdün liderleri bir araya geliyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın yarın ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Zirvede, "Gazze'deki savaşı durdurmanın yolları" görüşülecek.

Ürdün, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki "savaşı durdurmanın" yollarını görüşmek üzere yarın ABD, Mısır ve Filistin liderlerinin katılacağı dörtlü zirveye ev sahipliği yapacak.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın yarın ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği belirtildi.

Kral Abdullah'ın ABD, Mısır ve Filistin liderlerinin katılacağı dörtlü zirveye de ev sahipliği yapacağı kaydedilen açıklamada, zirvede "Gazze'deki tehlikeli gelişmeler, bunların bölgeye yansımaları, barış sürecini canlandıracak siyasi bir çözüm bulunması" konularının ele alınacağı aktarıldı.

Kral Abdullah'ın Mısır ve Filistin liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapacağı belirtilen açıklamada, Ürdün'ün Mısır ve Filistin liderleriyle gerçekleştirilecek üçlü zirveye de ev sahipliği yapacağı belirtildi.