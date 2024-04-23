Üretici kazanamıyor, halk pahalıya tüketiyor

Ekonomi Servisi

Ayçiçek yağı litre fiyatı son 3 yılda yüzde 224,8 arttı. "Üretici kazanamıyor, tüketici pahalıya tüketiyor" diyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ithalata sınırlama getirilmesini ve üretici desteklerinin girdi enflasyonu oranında artırılması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, ayçiçeğinde ekim döneminin başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Belirsizlik ve isteksizlikle başlayan ekimlerde, maliyetlerdeki artışlar çiftçilerimizi düşündürüyor. Son bir yılda mazotta yüzde 105’e, gübrede yüzde 36’ya varan artışlar yaşandı. Hasada kadar daha ne kadar artacağı da belli değil" dedi. Fiyat politikasının ekim alanları için büyük önem taşıdığını belirten Bayraktar, "Ayçiçeğine verilen prim, gübre ve mazot destekleri de en az girdi enflasyonu oranında artırılmalıdır. İç piyasada üretici fiyatlarını etkileyecek düşük gümrük vergi oranları ile yapılan ithalata izin verilmemelidir" diye konuştu.

Ayçiçek yağında ihtiyacın yüzde 48,7'sinin ithalat ile karşılandığına dikkati çeken Bayraktar, "Ayçiçek yağı litre fiyatı son 3 yılda yüzde 224,8, son beş yılda da yüzde 491,8 artarak 58 liraya yükseldi. Halkımızın en çok tükettiği yağ olan ayçiçek yağında görülen bu fiyat artışını kontrol edebilmek ve dışa bağımlılığımızı azaltmak için ayçiçeği üretimimizi artırmamız şarttır” dedi.