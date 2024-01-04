Üretici ve market arasında fark yüzde 408’e fırladı

Ekonomi Servisi

Aralık ayında market ile üretici arasında fiyat farkı en fazla olan ürün yüzde 408 ile mandalinada oldu. Üretici ve markette fiyatı en fazla artan ürün ise kabak oldu.

Üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını değerlendiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre markette takip edilen 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu" dedi. Bayraktar, 2023'te üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 365,9 ile kabakta görüldüğünü aktararak, kabaktaki fiyat artışını yüzde 263,1 ile zeytinyağı, yüzde 200 ile elma, yüzde 159 ile salatalılığın izlediğini belirtti. Bayraktar, aralıkta bir önceki aya göre üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 408,5 ile mandalinada görüldüğünü, bunu yüzde 407,4 ile limon, yüzde 277,8 ile portakal, yüzde 243 ile kuru soğanın takip ettiğini belirtti.