Üretim rekoru kıran işçilere “cömert” ödül: Pop kek

Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında tek vardiyada üretim rekoru kıran işçilere, “ödül” olarak pop kek verildi. İşçiler duruma tepki gösterdi.

Koç Holding’e ait Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında tek vardiyada üretim rekoru kıran işçiler pop kekle “ödüllendirildi.”

150 bini aşkın işçiyi ilgilendiren MESS grup toplu sözleşmesi, 17 Ocak’ta patron örgütü MESS ile işçi sendikaları Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasında imzalanmış, yüzde 98’lik zamla metal iş kolunda ortalama ücret 30 bin TL olmuştu. İş kolundaki ücretlerin çoğu yoksulluk sınırının yüzde 40 altında kalırken, yoksulluk sınırını bulan ücret ise olmamıştı.

Instagram'da yapılan paylaşıma göre kendilerine yoksulluk dayatılan MESS kapsamındaki Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında çalışan işçiler, kaynak bölümünde 283 adet üretim yaparak rekor kırdıklarını belirtti.

Bu rekorun karşılığında ise işçilere pop kek dağıtıldı. Bir grup Ford işçisinin oluşturduğu Ford İşçi Bülteni sosyal medyada bu durumu “Hâlâ bizi kekle tatlıyla kandırmaya çalışıyorlar” notuyla paylaştı.