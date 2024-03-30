Üretim tüketime bile yetmiyor

Ekonomi Servisi

AKP’nin uyguladığı ekonomi politikalarından en çok çiftçilerin etkilendiği bir kez daha ortaya çıktı. Birkaç yıl önce hemen hemen her üründe kendi kendine yeten ülkede en temel gıda maddeleri artık iç tüketimi karşılayamaz hale geldi. Türkiye buğdayda dahi en çok ithal eden ülkelerden biriyken artık iç tüketim dahi karşılanamıyor. TÜİK’in 2022-2023 dönemine ilişkin bitkisel ürün denge tablolarına göre buğday dışında kuru fasulye, arpa, kırmızı mercimek, mısır, pirinç, yeşil mercimek, ayçiçeği, kolza ve soyanın üretimi, tüketimi karşılamadı.

Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 683,5 ile fındıkta hesaplandı. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı yerli üretimden karşılanırken bu üründe yeterlilik derecesi yüzde 97,9 olarak belirlendi.

Toplam sebze ürünlerinde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 111,3 oldu. Kuru baklagillerden yeterlilik derecesi en yüksek ürünün yüzde 117,8 ile nohut olduğu belirlendi. Kuru fasulyenin yeterlilik derecesi yüzde 91,4 olarak tespit edildi. Yağlı tohumlar ürün grubundan pamukta yeterlilik derecesi yüzde 105,9, ayçiçeğinde yüzde 51,3 ve kolzada yüzde 47,9 olarak ölçüldü. Şekerin yeterlilik derecesi ise yüzde 91,1 olarak kayıtlara geçti.

Üretimin tüketimi karşılayamadığı bazı ürünler ve oranları (%)

Buğday: 95,9

Kuru fasulye: 91,4

Arpa: 90

Kırmızı mercimek: 85,9

Mısır: 85,8

Pirinç: 74,3

Yeşil mercimek: 60,2

Ayçiçeği: 51,3

Kolza: 47,9

Soya: 5,2