Urfa'da 9 yaşındaki depremzede öğrenciye dayak iddiası

Urfa'da öğretmenlerle kavga ederek tutuklanan velinin 9 yaşındaki oğlu M.M.Ş.'nin, şikayetçi öğretmen tarafından şiddete maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Urfa'da Haliliye ilçesindeki Konuklu İlkokulu'nda öğretmenlere saldırdığı iddiasıyla tutuklanan veli A.Ş. 42 gün sonra serbest bırakılırken, çocuğu 9 yaşındaki M.M.Ş.'nin şikayetçi öğretmen tarafından şiddete maruz bırakıldığı iddia edildi.

Artı Gerçek'ten Ali Güzel'in haberine göre; Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Cemile Karaboğa, "Şiddetin meşrulaştırılması mümkün değil ancak ortada şiddet gördüğü iddia edilen bir çocuk var ve bu çocuk aynı zamanda depremin sonuçlarını çok ağır yaşamış 9 yaşında bir çocuk" diyerek etkili soruşturma istedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Malatya'da yaşayan Ş. ailesi 6 Şubat depreminin ardından memleketleri Urfa'ya geri döndü. Aile 9 yaşındaki çocukları M.M.Ş'yi merkez Haliliye ilçesindeki Konuklu İlkokuluna kaydettirdi. 22 Kasım 2023'te M.M.Ş'nin nöbetçi öğretmen S.A. tarafından şiddete maruz bırakıldığını söylemesi üzerine aile 23 Kasım 2023'te okula gitti. Baba A.Ş., öğretmenler S.A ve E.P.Z ile müdür yardımcısı M.A.'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Ancak 9 yaşındaki M.M.Ş.'nin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. M.M.Ş., öğretmen S.A.'nın kendisini dövdüğünü anlatırken, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri iddiayı güçlendirdi. 42 gün tutuklu kalan baba A.Ş. önceki gün (5 Ocak) serbest bırakıldı.

'BENİ HAVAYA KALDIRDI VE YERE ATTI'

9 yaşındaki M.M.Ş., savcılık ifadesinde şunları anlattı:

"22.11.2023 günü saat 11.00 ile 12.00 arasında 4. ders ile 5. ders arasında zemin katta engelli arkadaşımı sınıfa götürüyordum. Bu sırada 3-C sınıf öğretmeni S.A. yanıma geldi. Benim kollarımdan tutarak havaya kaldırdı ve yere attı. Beni yere vurunca ben altıma çişimi yaptım. Zemin kattan 1. katta bulunan müdürün odasına kadar yerde beni sürükledi. Sonrasında müdürün odasına bırakarak S.A. gitti. Daha sonra son derse kadar altım ıslak bir şekilde bekledim. Bu olayı akşam babam A.'ya anlattım."

'CEP TELEFONU İLE BABAMIN BURNUNA YUMRUK ATTI'

M.M.Ş. ifadesine şöyle devam etti:

"23.11.2023 günü saat 10.00 sıralarında ailem ile birlikte okula gittim. Müdür ile babam görüşecekti. Müdür R.E.'nin odasına gittik. Müdür, S.A. isimli öğretmeni odaya çağırdı. Daha sonra odaya müdür yardımcısı M.A. geldi, bir süre sonra geri çıktı. M.A. tekrar odaya girdi. Bize hitaben 'Siz buraya kavga etmek için mi geldiniz?' dedi. M.A., babamın üzerine yürüyordu. Amcam Y.A., M.A.'yı tuttu. M.A. bu sırada amcam Y.'nin yüzüne bir yumruk attı. Babam da M'.yi ittirdi. S.A., cep telefonu ile babamın burnuna yumruk attı. Daha sonra Y., amcama yumruk attı. Daha sonra olay sona erdi. Olay bundan ibarettir. Olayla ilgili olarak davacıyım ve şikayetçiyim."

ÖĞRETMEN S.A.: NAZİKÇE OMUZUNA DOKUNARAK GÖTÜRDÜM

M.M.Ş'yi darp etmekle suçlanan öğretmen S.A. ise polise verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Nöbetçi olduğum esnada öğle arasına giriş sırasında altı tane öğrencinin yangın merdivenlerini koridoruna ilerlediklerini gördüm. Öğrencilere bu merdivenleri kullanmalarının yasak olduğunu söyledim ve normal merdivenleri kullanarak zil çaldığı için sınıflarına gitmeleri gerektiğini söyledim. Öğrencilerden biri gitmek istemedi. Ben de öğrenciye zil çaldığını, sınıfa gitmesini söyledim."

İfadesinde öğrencinin küfür ettiğini öne süren ve "Bacağıma tekmeler savurmaya başladı" diyen S.A. darp iddialarını yalanlayarak öğrenciye herhangi bir şekilde vurmadığını ve M.M.Ş'yi okul idaresine "nazikçe omzundan dokunarak" götürdüğünü savundu.

'AİLENİN OKULDA OLDUĞU 1.5 SAATTE KAMERALAR KAPALI'

Artı Gerçek'e konuşan Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Cemile Didem Karaboğa, şu bilgileri verdi:

"22 Kasım tarihinde 9 yaşındaki bir çocuğun, Haliliye'deki bir devlet okulunda öğretmeninden şiddet gördüğü, hatta bu şiddetten dolayı altına kaçırdığı bilgisi geldi bize. Devamında aile, çocuğun uğradığı şiddete ilişkin görüşmek ve öğretmenle konuşmak için okula gittiklerini belirtti. Dosyadaki bilirkişi raporunda da sabit olduğu üzere normalde okulun tüm kamera kayıtları açık ama ailenin okulda olduğu 1.5 saatlik süre zarfında bir şekilde kameralar kapalı. Elektriğin olmadığı iddiası var o esnada ama soruşturma aşamasında bu da belli olacak."

'ÖĞRETMENİN ÇOCUĞA TEKRAR ŞİDDET UYGULAMAK İSTEDİĞİ ÇOK BELLİ'

Dosyadaki okulun güvenlik kamerasından alınan görüntüler olduğunu belirten Karaboğa, "Dosyada mevcut görüntülerden okulun kamera kayıtlarını izlemek mümkün. Bu görüntüler internete de yayıldı. Görüntülerden birinde bahsettiğimiz 9 yaşındaki çocuk, öğretmeni tarafından kapüşonundan çekiştirilmek suretiyle öğrencilerin arasından götürülüyor. Devam eden başka bir görüntüde de müdür ya da müdür yardımcısının odası olduğu düşünülen bir odaya çocuğu götürüyor ve devamında öğretmen odaya girmeye çalışıyor. Görüntülerde öğretmenin çok öfkeli olduğu ve çocuğa tekrar şiddet uygulamak istediği çok belli zaten" dedi.

'ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Çocuğun savcılık ifadesinde olay anında yaşananları anlattığına dikkat çeken Karaboğa, şöyle devam etti:

"Ertesi gün aile okula gittiğinde taraflar arasında bir arbede yaşanıyor. Çocuğun beyanına göre, öğretmen önce amcasına sonra babasına saldırıyor ve elindeki telefon ile vuruyor. Konu, 24 Kasım'da öğretmene şiddet olarak basına yansıdı. Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak elbette hayatın hiçbir alanında olduğu gibi eğitim alanında da şiddeti kabul etmemiz ya da bunun üstünü örtmek gibi bir çabamızın olması mümkün değil. Ancak burada bir çocuğa karşı eğitimci şiddeti iddiası var. Biz komisyon olarak bu konuda etkili bir soruşturma yapılmasını istiyoruz."

'BABANIN DA ŞİDDETE UĞRADIĞINA İLİŞKİN RAPORLAR VAR'

Çocuğun beyanlarına istinaden öğretmenin ifadesinin alınmadığını söyleyen Karaboğa, "Dosyada tüm yetişkinler müşteki şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Çünkü her iki tarafın da birbirlerine şiddet uyguladığına ilişkin iddiaları var. Hali hazırda tutuklu olan babanın da şiddete uğradığına ilişkin dosyada raporlar var. Bir yandan da öğretmenlerin kendi aralarında tuttuğu bir tutanak var. Zaten baba da bu tutanağa ilişkin tutuklanmış. Babanın tutuklanma gerekçesi de birden fazla kişiyle tehdit olarak geçmiş tutanaklara" diye konuştu.

Olaydan sonra 9 yaşındaki M.M.Ş.'nin yaklaşık bir ay boyunca okula gidemediğini ve sonrasında da başka bir okula misafir öğrenci olarak kaydedildiğini anlatan Karaboğa, şunları söyledi:

"Mevcut dosyada öğretmene şiddet iddiasıyla çocuğun babası tutuklu. Bu aile depremzede bir aile. Malatya'dan gelmişler Urfa'ya. Depremin sonuçlarını çok ağır bir şekilde yaşamış bir aile. Çocuk, başına gelen bu olaydan sonra yaklaşık bir ay boyunca okula gidememiş. Şu anda da misafir öğrenci olarak başka bir okulda eğitim görüyor. Elbette eğitimde şiddet meselesinin aydınlatılması gerekir. Her iki taraf için de söylüyorum bunu. Şiddetin meşrulaştırılması mümkün değil ancak ortada şiddet gördüğü iddia edilen bir çocuk var ve bu çocuk aynı zamanda depremin sonuçlarını çok ağır yaşamış 9 yaşında bir çocuk. Biz, soruşturmanın özellikle bu çocuk yönünden de etkili olarak yürütülmesini istiyoruz. Bu konuda da zaten dosyanın takipçisi olacağız."

'BABA 42 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI'

Artı Gerçek'e konuşan ailenin avukatı Murat Kurağ ise baba Ş.A'nın dün gece (5 Ocak) serbest bırakıldığını söyledi. Kurağ, yaşananları şöyle anlattı:

"22 Kasım 2023 tarihinde 9 yaşındaki M.M.Ş, Haliliye Konuklu İlköğretim okulunda nöbetçi öğretmen S.A. tarafından şiddete uğramıştır. Bu sırada küçük çocuk korkudan altını ıslatmıştır. Çocuğun annesi E. Hanım sınıf öğretmeni olan E.P.Z'ye mesaj atıp neden çocuğun darp edildiğini sormuş ve gelip konuşmak istediğini söylemiştir. Ertesi gün yani 23.11.2023'de çocuğunun durumuyla ilgili bilgi almak isteyen veliler okula gidip müdür R.E. ile görüşmüş, görüntüleri izlemek istediğini belirtmiştir. Bu sırada müdür yardımcısı M.A. gelip 'hesap sormaya mı geldiniz?' diyerek küçük M.'nin amcası Y'ye vurmuş ve arbede yaşanmıştır. Olay, sosyal medyaya '24 Kasım’da veliler okulu bastı ve öğretmenleri darp etti' şeklinde yansımıştır.

Bu olayın ardından M'.nin babası A.Ş. tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir. Olayla ilgili kameralara 1 hafta sonra el konulmuş olup, yapılan inceleme sonucu kamera cihazının 23.11.2023 tarihinde saat 10.18'de kaydının durduğunu ve 11.40'ta kaydın devam ettiğini, ayrıca 23.11.2023 tarihinden öncesine ait LOG kayıtlarının da olmadığını, LOG kayıtlarının 23.11.2023 saat 15.00'dan sonra olduğu belirtilmiştir. Gelen görüntülerde velilerin okulu basmadığı, tam aksine müdürün odasında oturup çay kahve içtikleri görülmüştür. Yine gelen görüntüde küçük M.'nin şiddete uğradığı sabitken şüpheli öğretmen S.A'.nın bu konuya yönelik ifadesi dahi alınmamıştır. Veli A.Ş.'nin tahliyesine yönelik talebimiz reddedilmiş olup, 42 gündür cezaevinde kaldıktan sonra itirazlarımız sonucu dün gece serbest bırakılmıştır. Ancak öğretmenler ise gözaltına dahi alınmamıştır."