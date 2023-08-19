Urfa'da anma törenine müdahale: Vekil Ömer Öcalan 'alıkonuldu'

Yeşil Sol Parti, Şanlıurfa’da 2016 yılında cezaevinde geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren eski Yukarı Göklü Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz’ın ölüm yıldönümünde anma yapmak isteyenlere müdahale eden jandarmanın Urfa Milletvekili Ömer Öcalan'ı gözaltına almaya çalıştığını, bunu yapamayınca milletvekilini alıkoyarak karakola götürdüğünü duyurdu.

Güncel 19.08.2023 23:16 Giriş: 19.08.2023 23:16

Güncelleme: 19.08.2023 23:34 Kaynak: Haber Merkezi

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