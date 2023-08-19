Urfa'da anma törenine müdahale: Vekil Ömer Öcalan 'alıkonuldu'
Yeşil Sol Parti, Şanlıurfa’da 2016 yılında cezaevinde geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren eski Yukarı Göklü Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz’ın ölüm yıldönümünde anma yapmak isteyenlere müdahale eden jandarmanın Urfa Milletvekili Ömer Öcalan'ı gözaltına almaya çalıştığını, bunu yapamayınca milletvekilini alıkoyarak karakola götürdüğünü duyurdu.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, eski Yukarı Göklü Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz’ın ölüm yıldönümünde bir araya gelenlere müdahale eden jandarmanın Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalanı alıkoyduğu belirtildi.
Yeşil Sol Partili bir grup, 2016 yılında düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde anma yapmak istedi.
Yukarı Göklü Asri Mezarlığı’nda toplandı. Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, mezarlık içerisinde konuşma gerçekleştirdiği sırada jandarma ekipleri müdahale etti.
Müdahalede 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar Yukarı Göklü Jandarma Komutanlığı’na alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Yeşil Sol Parti, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sene hapiste yaşamını yitiren Halfeti Belediye Eşbaşkanımız Bazo Yılmaz’ı mezarı başında anmak isteyenlere saldıran jandarmalar bununla yetinmeyip Milletvekilimiz Ömer Öcalan’ı gözaltına almak istemiş, yapamayınca alıkoyarak karakola götürmüşlerdir. Kürt halkının iradesine yapılan bu haydutça saldırıya sessiz kalmayacağız, hesabını soracağız" ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sene hapiste yaşamını yitiren Halfeti Belediye Eşbaşkanımız Bazo Yılmaz’ı mezarı başında anmak isteyenlere saldıran jandarmalar bununla yetinmeyip Milletvekilimiz Ömer Öcalan’ı gözaltına almak istemiş, yapamayınca alıkoyarak karakola götürmüşlerdir. Kürt halkının… pic.twitter.com/rF867OgP5A— Yeşil Sol Parti (@YesillerSol) August 19, 2023