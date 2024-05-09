Urfa'da DEM Parti binasına ikinci saldırı

Urfa’nın Birecik ilçesinde DEM Parti bürosuna ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. 8 Mayıs gecesi gerçekleşen ilk saldırıya ilişkin seçim sonrası DEM Parti'den istifa eden Mehmet Begit'in ağabeyi Halil Begit, halen gözaltında tutuluyor.

Urfa'nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) binasına dün gece ikinci bir saldırı gerçekleştirildi.

DEM Parti Birecik İlçe Örgütü binasına 8 Mayıs'ta yapılan silahlı saldırının ardından gece saatlerinde ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. İlçe binası camına sert bir cisim ile vuran kişi ya da kişiler ilçe binasında maddi hasar oluşturdu.

Saldırgan ya da saldırganların kimliği henüz belirlenemedi.

Birecik Parti binasımıza ikinci saldırı

Dün silahlı saldırı gerçekleştirilen Birecik İlçe Örgütü binasına ikinci saldırı gerçekleştirildi.

Birecik ilçesinde DEM partimize dün yapılan silahlı saldırının ardından gece saatlerinde ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. Meydan… pic.twitter.com/vAVYS9wXpJ — DEM Urfa İl Örgütü (@DEMurfail) May 9, 2024

1 KİŞİ HALEN GÖZALTINDA

8 Mayıs günü saat 03.30 sularında yapılan saldırıda büronun camlarına 14 mermi isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Dün yapılan saldırı ile ilgili seçim sonrası DEM Parti'den istifa eden Mehmet Begit'in ağabeyi Halil Begit halen gözaltında tutuluyor.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde Birecik Belediye Eşbaşkanı seçilen Mehmet Begit, kısa bir süre sonra DEM Parti'den istifa etmişti. Begit'in istifasının ardından ilçede DEM Partililerin tepkileri sürerken Begit, belediye meclisinde de protesto edilmişti.

Son olarak DEM Partililer dün belediye önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaparak Begit'i istifaya çağırmıştı.