Urfa'da eşi ve 5 çocuğu sulama kanalında boğulan baba Hasan Çetin tutuklandı

Şanlıurfa'da 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin'in kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve annenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın kasten gerçekleştirildiği iddia edildi. İddialar nedeniyle baba Hasan Çetin tutuklandı.

Şanlıurfa'da kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuğu ve eşinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan baba Hasan Çetin tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve annenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın kasten gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

Olaydan 5 ay sonra yeniden evlenen Hasan Çetin'in, eşi ve 5 çocuğunun öldüğü otomobili düğün arabası yaptığı ortaya çıktı. Ailenin iddiaları üzerine harekete geçen polis, Hasan Çetin’i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Çetin, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmedi ve nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSLİM ÇETİN'E YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hasan Çetin'in 5 ay sonra evlendiği İslim Çetin ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kentte 6 Mayıs'ta Hasan Çetin'in kullandığı otomobil sulama kanalına düşmüş, sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada, eşi Özlem Çetin ile 5 çocuğunun cansız bedeni bulunmuştu.