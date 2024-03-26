Urfa'da kayıp çocuğu arama çalışması 5’inci gününde sürüyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Davut Kara'yı arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.

Şanlıurfa’da derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 5’inci gününde de devam ediyor.

Olay Ceylanpınar'ın Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında bulunan derede meydana geldi. Bölgede inek otlatan Şemse D, Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut Kara, şiddetli bir şekilde akan Cırcıp deresinin kenarında oynarken suya düştü.

Akıntıya kapılanlar, derenin ortasındaki sığ bir yerde durmayı başardı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı şahıslar ile onların yanına gitmeye çalışan Davut Kara'nın annesi Şadiye K. akıntıya kapıldı.

Kadın ile 2 kız çevredekiler tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki çocuk ise gözden kayboldu. Olay sonrası bölgeye giden ekipler, çalışmalarını 5’inci gününde de sürdürüyor.

Suriye sınırına kadar arama çalışması gerçekleştiren ekipler, henüz herhangi bir sonuç elde edemedi.