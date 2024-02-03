Urfa'da seçmen adresleri mezarlıktaki morgda çıktı

Gazeteci Saygı Öztürk, Urfa'nın Halfeti ilçesinde 4 seçmenin adresinin mezarlık içinde bulunan morgda çıktığını belirtti. Öztürk, ayrıca, 4 bine yakın seçmenin kaydırıldığını, bir evde ise 39 taşıma seçmen kaydı tespit edildiğini ifade etti.

Yerel seçime günler kala seçmen kayıtlarına ilişkin usulsüzlükler sürerken “Seçmen kaydırmayla” ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, adres olarak yalnız metruk binalar değil, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, mezarlık içinde bulunan belediyeye ait cenaze yıkama yeri ile morg binasına da seçmen kaydı yapıldığı belirlendi.

İhbar üzerine mezarlığa giden jandarma, morgda inceleme yaptı ve başka yerlerden ilçeye kaydını aldıran 4 kişinin adresinin Argın Mahallesi mezarlığının içinde bulunan morgu gösterdiğini belirledi. Tutanak düzenlenip ilçe seçim kurulu başkanlığına durum bildirildi.

Halfeti ilçesinde yaşanan usulsüzlüğü anlatan bir yurttaş, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 1 Ekim’e kadar seçmen nakillerini yaptırdı. Örneğin Halfeti ilçesine 2 bin 204 kişi yeni seçmen olarak kayıt yaptırdı. Ancak 1 Ekim’den sonra tam 2 bin 139 kişi yeni seçmen olarak kayıt yaptırdı. Burada ciddi skandallar var. Nüfus Müdürlüğü’nün bilgisayar kayıtları incelenmeli. Çünkü mesai saati sonrası nüfusa ait şifre kullanılarak seçmen kayıtları yapıldığı konusunda ciddi iddialar var. Halfeti’nin yeri değiştirilirken yıkılan kaymakamlık, adliye gibi kamuya ait lojmanların numaraları kullanılarak buralara da seçmen kaydı yapıldığı anlaşıldı.

"METRUK BİNADA 39 SEÇMEN KAYDI TESPİT EDİLDİ"

Siverek’ten, Hilvan’dan, İstanbul’dan, İzmir’den, Nevşehir’den kısaca Türkiye’nin dört bir yanından seçmen kaydırması usulsüz bir biçimde yapıldı. Metruk bir evde tam 39 seçmenin kaydının olduğu anlaşıldı. Şanlıurfa’nın Seyrantepe Mahallesi’nde bir vatandaşımız muhtar adaylığı için başvurusunu yapmak istedi. Ancak mahalleden kaydının Halfeti’ye alındığını öğrendi. Yani, elektrik, su aboneliğine bile bakılmıyor."

“Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde yüzde 51.3 oranında seçmen artışı olduğu belirlendi.

Bir önceki seçime göre seçmen listelerinin karşılaştırılması şaşırtıcı sonuçlar verdi. Örneğin Çamlıdere ilçesinde 7 bin 401 olan seçmen sayısı 11 bin 201’e yükseldi. Ankara’da ikinci büyük artış yüzde 36.2 ile Bala, üçüncü artış ise yüzde 23’le Ayaş ilçesinde gerçekleşti. 10 bin 7 seçmenli Ayaş’ta seçmen sayısı 12 bin 304’e, 17 bin 512 seçmenli Bala’da ise seçmen saylısı 23 bin 854’a yükseldi. Ankara genelindeki seçmen artışı oranı ise binde 4 olarak belirlendi. Ankara’ya başka yerlerden toplam 229 bin 968 seçmen gelmesine karşın, 246 bin 976 seçmen ise başka kentlere kayıtlarını aldırdı.”

"ŞÜPHELİ ARTIŞLAR ARAŞTIRILSIN"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’nin dört bir yanından gelen usulsüz seçmen taşıma iddialarının araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.

Kış, önergesinde şunları dile getirdi:

"Boş adreslere, metruk binalara farklı il ve ilçelerden seçmen kaydırıldığı tespit edildi. Yenişehir ilçemizde zeytinyağı fabrikasında 33 seçmen kaydı tespit edilmesine rağmen bu itirazla ilgili hiçbir değerlendirme yapılmadı. İşyerine ikametgah kaydı yapılması kanuna aykırıdır. 30’un üzerinde seçmenin farklı soy isimlerine sahip kaydının olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Seçim kurulu inceleme yapılmadan itirazları reddediyor. Millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansımasından sorumlu olan YSK, gerekli duyarlılığı göstermelidir."