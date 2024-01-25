Urfa'da silahlı saldırı: 3 kentte yakalanan 4 kişi tutuklandı

Birecik'te, 24 Aralık 2023'te Reşat Çetin isimli şahsın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Antep, Urfa ve Adana'da düzenlene eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ünün çıkarılmasına karar verildi.

Urfa'da, geçen ay bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Birecik ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde 24 Aralık 2023'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Reşat Çetin'in cinayet zanlılarının bulunması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ekiplerce Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'da şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

TABANCA, TÜFEK VE MERMİLER BULUNDU

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile 108 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü savcılık talimatıyla, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Birecik'te Reşat Çetin (23), Yuvacık Mahallesi yakınlarında, 02 HM 638 plakalı aracında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı.