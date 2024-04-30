Urfa'da toplu martı ölümleri: Kuş gribi endişesi var

Urfa’nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Gölü kıyısında yüzlerce martı ölü olarak bulundu. Konuyla ilgili bir yetkili, analizlerin yapıldığını, kuş gribi olup olmadığının tespit edileceğini söyledi.

Urfa’nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nün Kovanci, Angaç, Kavalık köyü kıyılarında yüzlerce cansız martı bulundu. Çok sayıda martı ölüsü sahilde veya suyun yüzeyinde görüldü.

Gazete Duvar’dan Fatma Keber’in haberine göre durumu fark eden köylüler, konuyu yetkililere bildirdi.

Konuyla ilgili adını vermek istemeyen bir yetkili, analizlerin yapıldığını, kuş gribi olup olmadığı konusunun tespit edileceğini, şimdilik panik yapılacak bir durum olmadığını belirtti.

“ELAZIĞ'DA DA GÖRÜLDÜ”

Geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Adıyaman baraj kıyısında çok sayıda martı ölüsü bulunmuştu.

Hilvan Avcılar ve Atçılar Derneği Başkanı Mesut Yetkin, "Bize göre olay öyle basit bir olay değil, ciddi bir durum. Bu virüs başka hayvanlara bulaşabilir" dedi.

Martı ölümlerin ilk olarak Elazığ'da görüldüğünü hatırlatan Yetkin şunları söyledi:

"Bu durumla ilgili çalışmalar yapılıyor ama net bir netice yok. Saha temizliğinin yapılması gerekiyor. Ekiplerin bu hayvanları gömmesi gerekiyor. Herkes numune alıyor ve gidiyor. Şu an sadece Doğa Koruma ekipleri sahada. Topladıkları martıları gömdüler ama bize göre olay öyle basit bir olay değil."

“YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR MARTI ÖLÜMLERİ OLUYOR”

Hilvan'da çiftçilik yapan Emrah İsat ise şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 10-12 gündür martılar ölüyor. Bugün Hilvan İlçe Tarım'dan da yetkililer geldi. Numune almadılar çünkü solucanlar martıların içini yemiş. O yüzden numune alamadılar.”

Çok sayıda ölü martı gördüğünü söyleyen İsat, “Bazı noktalara bakıyorsun 100 tane, bazı yerlerde 50 tane ölü martı var. Biz de panik yapıyoruz hayvanlarımıza bir şey olur mu diye. Şükürler olsun şimdilik bir sıkıntı yok” diye konuştu.

Fırat’ın kıyısında olduklarını belirten İsat, baraj gölünden kendi hayvanlarının da aynı suyu içtiğini ancak bir sorun ile karşılaşmadıklarını ifade etti: “Biz de dün akşam balık yedik. Bir şey olmadı o sudan. Bu martılar, büyük ihtimalle başka bir nedenden ölüyor."

“KUŞ GRİBİ OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK”

Hilvan ilçesinde konuyla ilgilenen ve ismini vermek istemeyen bir yetkili ise şunları söyledi:

"Şu an çok yoğun olmamakla birlikte ihbarlar değerlendiriliyor. Gerekli analizler neticesinde hastalığın kuş gribi olup olmadığı tespit edilecektir. Şu an panik yapılacak bir durum yok, sonucu beklemek gerekiyor. Gerekli bilgilendirilmeler vatandaşlara yapılacaktır.”